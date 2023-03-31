Megaauswahl im Legendenpfad!
Die nächste Saison, Trainingslager, beginnt am Montag (3. April) und bringt eine große Änderung mit sich:
Der Legendenpfad wird während der gesamten Saison ausschließlich im Megaauswahl-Spielmodus gespielt.
Was bedeutet das?
Alle Ligen (von Herausforderer I bis Ultimativer Champion) werden im Megaauswahl-Modus gespielt, anstatt der regulären 1-gegen-1-Kämpfe.
Alle Kartenlevel und Turmstärken werden in allen Ligen auf 11 begrenzt.
Die Kartenlevel-Obergrenze bedeutet, dass deine Karten über Level 11 auf Level 11 heruntergestuft werden, während deine Karten unter Level 11 deren aktuelles Level behalten.
Die Anzahl der Schritte im Legendenpfad wird von 93 auf 76 reduziert.
Dies ist das erste Mal, dass wir so etwas ausprobieren, da wir den primären Spielmodus, also die Ladder-Kämpfe, noch nie geändert haben.
Wir wissen, dass dies eine große Änderung sein wird, und wir würden uns über euer Feedback sehr freuen!
Ihr könnt uns auf Reddit oder einem unserer anderen Social-Media-Kanäle kontaktieren und uns eure Meinung zu der neuen Änderung mitteilen.
Wir sehen uns in der Megaauswahl-Arena,
Das Clash Royale-Team!