Dies ist das erste Mal, dass wir so etwas ausprobieren, da wir den primären Spielmodus, also die Ladder-Kämpfe, noch nie geändert haben.

Wir wissen, dass dies eine große Änderung sein wird, und wir würden uns über euer Feedback sehr freuen!

Ihr könnt uns auf Reddit oder einem unserer anderen Social-Media-Kanäle kontaktieren und uns eure Meinung zu der neuen Änderung mitteilen.

Wir sehen uns in der Megaauswahl-Arena,

Das Clash Royale-Team!

