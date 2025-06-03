Neue Saison – Drachenentwickeln leicht gemacht
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:
Infernodrachen-Entwicklung
2v2-Liga
Meilenstein-Ereignisse
Spielmodi und Herausforderungen
NEUE ENTWICKLUNG:
INFERNODRACHE
Jetzt mit dem neuen und verbesserten InfernoTank 2.0™
Die Infernodrachen-Entwicklung bewahrt die Aufladung und Macht seines Strahls selbst ohne ein Ziel. Doch selbst der beste Tank hält nicht für immer an.
DIE 2V2-LIGA IST ZURÜCK!
Schließe dich mit einem Freund oder zufällig zugewiesenen Teamkameraden zusammen, um die Rangliste zu erklimmen.
Als Duo geht es um Teamwork und Skill – und darum, dass Fortuna euch lächelt. Hast du einen Teamkollegen auf Augenhöhe, oder wird er dir auf der Reise zu Ruhm und Ehre zur Last fallen?
MEILENSTEIN-EREIGNISSE
Gemeinsam mit der 2v2-Liga (#2v2League) gibt es in dieser Saison zwei Meilenstein-Ereignisse. Jedes Ereignis ist vollgepackt mit wertvollen Belohnungen – darunter drei Holzfäller-Entwicklungsfragmente, ein episches Buch der Karten und Designs!
Kronenjagd Nr. 1
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + episches Buch der Karten
Kronenjagd Nr. 2
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + drei Holzfäller-Entwicklungsfragmente
Die Meilenstein-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Infernodrachen-Evo-Auswahlkampf: 2.–9. Juni
Klassische Auswahlherausforderung, aber mit Kartenentwicklungen! Erstelle ein neues Deck mit der Macht der Kartenentwicklungen!
⚔️ Herausforderung: 6.–9. Juni
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Entwicklungschaos: 9.–16. Juni
Stelle ein Deck mit bis zu vier Entwicklungskarten zusammen und dominiere die Arena!
⚔️ Herausforderung: 13.–16. Juni
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Magisches Trio: 16.–23. Juni
Es liegt Magie in der Luft, wenn das Dream-Team endlich gemeinsam die Arena betritt.
⚔️ Herausforderung: 20.–23. Juni
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
4-Karten-Showdown: 23.–30. Juni
Du kannst nur vier Karten auswählen. Mach das Beste daraus!
⚔️ Herausforderung: 27.–30. Juni
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Entwicklungsbescherung: 30. Juni–7. Juli
Stelle ein Deck mit bis zu acht Entwicklungskarten zusammen und dominiere die Arena!
⚔️ Herausforderung: 4.–7. Juli
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team