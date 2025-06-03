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3. Juni 2025
Blog – Clash Royale

Neue Saison – Drachenentwickeln leicht gemacht

In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:

  • Infernodrachen-Entwicklung

  • 2v2-Liga

  • Meilenstein-Ereignisse

  • Spielmodi und Herausforderungen

NEUE ENTWICKLUNG:

INFERNODRACHE

Jetzt mit dem neuen und verbesserten InfernoTank 2.0™

Die Infernodrachen-Entwicklung bewahrt die Aufladung und Macht seines Strahls selbst ohne ein Ziel. Doch selbst der beste Tank hält nicht für immer an.

DIE 2V2-LIGA IST ZURÜCK!

Schließe dich mit einem Freund oder zufällig zugewiesenen Teamkameraden zusammen, um die Rangliste zu erklimmen.

Als Duo geht es um Teamwork und Skill – und darum, dass Fortuna euch lächelt. Hast du einen Teamkollegen auf Augenhöhe, oder wird er dir auf der Reise zu Ruhm und Ehre zur Last fallen?

MEILENSTEIN-EREIGNISSE

Gemeinsam mit der 2v2-Liga (#2v2League) gibt es in dieser Saison zwei Meilenstein-Ereignisse. Jedes Ereignis ist vollgepackt mit wertvollen Belohnungen – darunter drei Holzfäller-Entwicklungsfragmente, ein episches Buch der Karten und Designs!

Kronenjagd Nr. 1

Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + episches Buch der Karten

Kronenjagd Nr. 2

Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + drei Holzfäller-Entwicklungsfragmente

Die Meilenstein-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar.

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Infernodrachen-Evo-Auswahlkampf: 2.–9. Juni

Klassische Auswahlherausforderung, aber mit Kartenentwicklungen! Erstelle ein neues Deck mit der Macht der Kartenentwicklungen!

  • ⚔️ Herausforderung: 6.–9. Juni

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Entwicklungschaos: 9.–16. Juni

Stelle ein Deck mit bis zu vier Entwicklungskarten zusammen und dominiere die Arena!

  • ⚔️ Herausforderung: 13.–16. Juni

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Magisches Trio: 16.–23. Juni

Es liegt Magie in der Luft, wenn das Dream-Team endlich gemeinsam die Arena betritt.

  • ⚔️ Herausforderung: 20.–23. Juni

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

4-Karten-Showdown: 23.–30. Juni

Du kannst nur vier Karten auswählen. Mach das Beste daraus!

  • ⚔️ Herausforderung: 27.–30. Juni

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Entwicklungsbescherung: 30. Juni–7. Juli

Stelle ein Deck mit bis zu acht Entwicklungskarten zusammen und dominiere die Arena!

  • ⚔️ Herausforderung: 4.–7. Juli

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team