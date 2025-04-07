Neue Saison: Eine Geschichte über Diebe!
Neuer Champion: Boss-Banditin
Fähigkeit: Fluchtgranate – Wird kurzzeitig unsichtbar und teleportiert sich rückwärts!
Die Boss-Banditin sprintet zu ihren Zielen und ist währenddessen unverwundbar. Wenn‘s brenzlig wird, stehen ihr ihre Rauchgranaten zur Verfügung.
Neue Entwicklung: Scharfrichter
Das ist doch keine Axt ... DAS ist eine Axt!
Cycles: 1
Die Axt des entwickelten Scharfrichters fügt Feinden im Nahkampf mehr Schaden zu und stößt sie zurück.
Ereignisse
Kronenjagd „Wanted“: 31. März–6. April
Verdiene Kronen, um im Ereignis Fortschritt zu machen!
2 gewöhnliche Glücksboxen
Seltene Glücksbox
Epische Glücksbox
Episches Buch der Karten
Boss-Banditin-Ereignis: 10.–15. April
Sammle Kronen, um den neuen Champion, die Boss-Banditin, und weitere Belohnungen freizuschalten!
2 gewöhnliche Glücksboxen
Seltene Glücksbox
100 gewöhnliche Joker
Emote
2 Exemplare der Boss-Banditin
Kronenjagd: 15.–20. April
4 gewöhnliche Glücksboxen
Seltene Glücksbox
100 gewöhnliche Joker
50 seltene Joker
3 Entwicklungsfragmente für den Schneeball
Bannerrahmen und -dekoration
Community-Ereignis „Klauen wie ein Boss“ : Beginnt am 22. April
Zeig, dass du zur Gang gehörst, indem du dem Roten König Kronen stiehlst. Je mehr Kronen du in Kämpfen gewinnst, desto mehr Belohnungen bekommt die Community!
5 gewöhnliche Glücksboxen
Seltene Glücksbox
Epische Glücksbox
100 gewöhnliche Joker
50 seltene Joker
Legendärer Joker
Bannerrahmen und -dekoration
Turmskin
Kronenjagd: 1.–4. Mai
5 gewöhnliche Glücksboxen
2 seltene Glücksboxen
100 gewöhnliche Joker
10 epische Joker
Das Community-Ereignis und die Kronenjagd-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar. Das Boss-Banditin-Ereignis ist ab Arena 11 verfügbar.
Du kannst dir deinen Fortschritt bei den Ereignisbelohnungen direkt auf dem Hauptbildschirm ansehen, sobald das Ereignis läuft.
Spielmodi und Herausforderungen
Scharfrichter-Evo-Auswahlkampf: 7.–14. April
Klassische Auswahlherausforderung, aber mit Kartenentwicklungen! Erstelle ein neues Deck mit der Macht der Kartenentwicklungen!
⚔️ Herausforderung: 11.–14. April
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)
Boss-Banditin-Hastangriff: 14.–21. April
Führe die Boss-Banditin zur Dominanz in der Arena!
⚔️ Herausforderung: 18.–21. April
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)
Beutekampf: 21.–28. April
Banditinnen überall – sie sprinten, plündern und stiften Chaos!
⚔️ Herausforderung: 25.–28. April
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)
Siebenfachelixier: 28. April–5. Mai
Drehe in diesem Ereignis alle Elixierventile auf und nimm gleich deine Kartenentwicklungen mit!
⚔️ Herausforderung: 2.–5. Mai
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team