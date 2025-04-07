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6. Apr. 2025
Blog – Clash Royale

Neue Saison: Eine Geschichte über Diebe!

Neuer Champion: Boss-Banditin

Fähigkeit: Fluchtgranate – Wird kurzzeitig unsichtbar und teleportiert sich rückwärts!

Die Boss-Banditin sprintet zu ihren Zielen und ist währenddessen unverwundbar. Wenn‘s brenzlig wird, stehen ihr ihre Rauchgranaten zur Verfügung.

Neue Entwicklung: Scharfrichter

Das ist doch keine Axt ... DAS ist eine Axt!

Cycles: 1

Die Axt des entwickelten Scharfrichters fügt Feinden im Nahkampf mehr Schaden zu und stößt sie zurück.

Ereignisse

Kronenjagd „Wanted“: 31. März–6. April

Verdiene Kronen, um im Ereignis Fortschritt zu machen!

  • 2 gewöhnliche Glücksboxen

  • Seltene Glücksbox

  • Epische Glücksbox

  • Episches Buch der Karten

Boss-Banditin-Ereignis: 10.–15. April

Sammle Kronen, um den neuen Champion, die Boss-Banditin, und weitere Belohnungen freizuschalten!

  • 2 gewöhnliche Glücksboxen

  • Seltene Glücksbox

  • 100 gewöhnliche Joker

  • Emote

  • 2 Exemplare der Boss-Banditin

Kronenjagd: 15.–20. April

  • 4 gewöhnliche Glücksboxen

  • Seltene Glücksbox

  • 100 gewöhnliche Joker

  • 50 seltene Joker

  • 3 Entwicklungsfragmente für den Schneeball

  • Bannerrahmen und -dekoration

Community-Ereignis „Klauen wie ein Boss“ : Beginnt am 22. April

Zeig, dass du zur Gang gehörst, indem du dem Roten König Kronen stiehlst. Je mehr Kronen du in Kämpfen gewinnst, desto mehr Belohnungen bekommt die Community!

  • 5 gewöhnliche Glücksboxen

  • Seltene Glücksbox

  • Epische Glücksbox

  • 100 gewöhnliche Joker

  • 50 seltene Joker

  • Legendärer Joker

  • Bannerrahmen und -dekoration

  • Turmskin

Kronenjagd: 1.–4. Mai

  • 5 gewöhnliche Glücksboxen

  • 2 seltene Glücksboxen

  • 100 gewöhnliche Joker

  • 10 epische Joker

Das Community-Ereignis und die Kronenjagd-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar. Das Boss-Banditin-Ereignis ist ab Arena 11 verfügbar.

Du kannst dir deinen Fortschritt bei den Ereignisbelohnungen direkt auf dem Hauptbildschirm ansehen, sobald das Ereignis läuft.

Spielmodi und Herausforderungen

Scharfrichter-Evo-Auswahlkampf: 7.–14. April

Klassische Auswahlherausforderung, aber mit Kartenentwicklungen! Erstelle ein neues Deck mit der Macht der Kartenentwicklungen!

⚔️ Herausforderung: 11.–14. April

🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)

Boss-Banditin-Hastangriff: 14.–21. April

Führe die Boss-Banditin zur Dominanz in der Arena!

⚔️ Herausforderung: 18.–21. April

🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)

Beutekampf: 21.–28. April

Banditinnen überall – sie sprinten, plündern und stiften Chaos!

⚔️ Herausforderung: 25.–28. April

🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)

Siebenfachelixier: 28. April–5. Mai

Drehe in diesem Ereignis alle Elixierventile auf und nimm gleich deine Kartenentwicklungen mit!

⚔️ Herausforderung: 2.–5. Mai

🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration)

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team