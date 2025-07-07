Neue Saison: Kaiserinnenaudienz!
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:
Neue Karte: Geisterkaiserin
Neue Entwicklung: Skelettfass
Meilenstein-Ereignisse
Spielmodi und Herausforderungen
Neue legendäre Karte
Geisterkaiserin
Zwei Karten in einer!
Beschwöre die Geisterkaiserin als starke Bodentruppe für 3 Elixier oder auf ihrem majestätischen Geisterdrachen für 6 Elixier.
Neue Entwicklung
Skelettfass
Doppelte Fässer, doppelter Spaß!
Wenn das entwickelte Skelettfass seine Fässer fallen lässt, verursacht es Todesschaden und beschwört Skelette. Wenn es Schaden erleidet, wird ein Fass vorzeitig fallen gelassen.
Meilenstein-Ereignisse
Diese Saison erwarten dich vier Meilenstein-Ereignisse. Jedes Ereignis ist vollgepackt mit wertvollen Belohnungen – darunter drei Jäger-Entwicklungsfragmente, ein gewöhnliches Buch der Karten, Designs und ein paar große Überraschungen! Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um mehr über die Ereignisse dieser Saison zu erfahren.
*Die Meilenstein-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar.
Spielmodi und Herausforderungen
Skelettfass-Entwicklung-Auswahlkampf: 7.–14. Juli
Klassische Auswahlherausforderung, aber mit Kartenentwicklungen! Erstelle ein neues Deck mit der Macht der Kartenentwicklungen!
⚔️ Herausforderung: 11.–14. Juli
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Geisterkaiserin: 14.–21. Juli
Tritt mit der neuen Geisterkaiserin-Karte deine uneingeschränkte Herrschaft in der Arena an!
⚔️ Herausforderung: 18.–21. Juli
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Kronen-K.-o.: 21.–28. Juli
Der Kampf beginnt im Kronen-K.-o.! Der erste Spieler, der eine Krone holt, gewinnt den Kampf!
⚔️ Herausforderung: 25.–28. Juli
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Koboldpartyrakete: 28. Juli–4. August
Starte in diesem zeitlich begrenzten Modus durch – mit der Koboldpartyrakete als besondere Karte!
⚔️ Herausforderung: 1.–4. August
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team