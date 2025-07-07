Diese Saison erwarten dich vier Meilenstein-Ereignisse. Jedes Ereignis ist vollgepackt mit wertvollen Belohnungen – darunter drei Jäger-Entwicklungsfragmente, ein gewöhnliches Buch der Karten, Designs und ein paar große Überraschungen! Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um mehr über die Ereignisse dieser Saison zu erfahren.