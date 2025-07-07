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7. Juli 2025
Blog – Clash Royale

Neue Saison: Kaiserinnenaudienz!

In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:

  • Neue Karte: Geisterkaiserin

  • Neue Entwicklung: Skelettfass

  • Meilenstein-Ereignisse

  • Spielmodi und Herausforderungen

Neue legendäre Karte

Geisterkaiserin

Zwei Karten in einer!

Beschwöre die Geisterkaiserin als starke Bodentruppe für 3 Elixier oder auf ihrem majestätischen Geisterdrachen für 6 Elixier.

Neue Entwicklung

Skelettfass

Doppelte Fässer, doppelter Spaß!

Wenn das entwickelte Skelettfass seine Fässer fallen lässt, verursacht es Todesschaden und beschwört Skelette. Wenn es Schaden erleidet, wird ein Fass vorzeitig fallen gelassen.

Meilenstein-Ereignisse

Diese Saison erwarten dich vier Meilenstein-Ereignisse. Jedes Ereignis ist vollgepackt mit wertvollen Belohnungen – darunter drei Jäger-Entwicklungsfragmente, ein gewöhnliches Buch der Karten, Designs und ein paar große Überraschungen! Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um mehr über die Ereignisse dieser Saison zu erfahren.

*Die Meilenstein-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar.

Spielmodi und Herausforderungen

Skelettfass-Entwicklung-Auswahlkampf: 7.–14. Juli

Klassische Auswahlherausforderung, aber mit Kartenentwicklungen! Erstelle ein neues Deck mit der Macht der Kartenentwicklungen!

  • ⚔️ Herausforderung: 11.–14. Juli

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Geisterkaiserin: 14.–21. Juli

Tritt mit der neuen Geisterkaiserin-Karte deine uneingeschränkte Herrschaft in der Arena an!

  • ⚔️ Herausforderung: 18.–21. Juli

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Kronen-K.-o.: 21.–28. Juli

Der Kampf beginnt im Kronen-K.-o.! Der erste Spieler, der eine Krone holt, gewinnt den Kampf!

  • ⚔️ Herausforderung: 25.–28. Juli

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Koboldpartyrakete: 28. Juli–4. August

Starte in diesem zeitlich begrenzten Modus durch – mit der Koboldpartyrakete als besondere Karte!

  • ⚔️ Herausforderung: 1.–4. August

  • 🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team