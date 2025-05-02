In dieser Saison gibt es drei Meilenstein-Ereignisse sowie ein spezielles Community-Ereignis: Knochenkloppen. Jedes Ereignis ist vollgepackt mit wertvollen Belohnungen – darunter sechs Bomberentwicklungsfragmente, ein seltenes Buch der Karten und drei Blasrohrkobold-Entwicklungsfragmente.

Zeitplan für Meilenstein-Ereignisse

5.–13 Mai: Knochenkloppen

14.–19. Mai

20.–25. Mai

26. Mai–1. Juni

Der endgültige Zeitplan mag geringfügig abweichen. Bleibe dran, um über Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben!

Das „Knochenkloppen“-Community-Ereignis findet vom 5. bis 13. Mai statt. Während des Ereignisses zählt jedes von Spielern weltweit besiegte Skelett für ein gemeinsames Ziel. Arbeitet zusammen, um so viele Skelette wie möglich zu erlegen. Erreicht Meilensteine und jeder kann sich zusätzliche Belohnungen sichern!

Das Community-Ereignis und die Meilenstein-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar.

Du kannst dir deinen Fortschritt bei den Ereignisbelohnungen direkt auf dem Hauptbildschirm ansehen, sobald die Ereignisse laufen.