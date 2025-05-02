Neue Saison: Marsch der Untoten
Die Skelette finden keine Ruhe ... und sie marschieren direkt in die Arena!
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:
Hexenentwicklung
Marschroute der Untoten
Meilenstein-Ereignisse
Spielmodi und Herausforderungen
NEUE ENTWICKLUNG: HEXE
Aus der Asche der Gefallenen entsteigt die Hexe.
Mit ihrer Entwicklung zieht die Hexe Kraft aus jedem Verlust. Fällt ein Skelett, das du hervorgebracht hast, regeneriert sie ihre Trefferpunkte.
MARSCHROUTE DER UNTOTEN
Der Marsch der Untoten ist eine zeitlich begrenzte Rangliste, in der du dein eigenes Deck aus einer gespenstischen Auswahl von Untoten-Karten zusammenstellst.
Die Untoten marschieren vom 6. bis 13. Mai. Das Ereignis ist für Spieler ab Arena 11 verfügbar.
MEILENSTEIN-EREIGNISSE
In dieser Saison gibt es drei Meilenstein-Ereignisse sowie ein spezielles Community-Ereignis: Knochenkloppen. Jedes Ereignis ist vollgepackt mit wertvollen Belohnungen – darunter sechs Bomberentwicklungsfragmente, ein seltenes Buch der Karten und drei Blasrohrkobold-Entwicklungsfragmente.
Zeitplan für Meilenstein-Ereignisse
5.–13 Mai: Knochenkloppen
14.–19. Mai
20.–25. Mai
26. Mai–1. Juni
Der endgültige Zeitplan mag geringfügig abweichen. Bleibe dran, um über Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben!
Das „Knochenkloppen“-Community-Ereignis findet vom 5. bis 13. Mai statt. Während des Ereignisses zählt jedes von Spielern weltweit besiegte Skelett für ein gemeinsames Ziel. Arbeitet zusammen, um so viele Skelette wie möglich zu erlegen. Erreicht Meilensteine und jeder kann sich zusätzliche Belohnungen sichern!
Das Community-Ereignis und die Meilenstein-Ereignisse sind für alle Spieler ab Arena 7 verfügbar.
Du kannst dir deinen Fortschritt bei den Ereignisbelohnungen direkt auf dem Hauptbildschirm ansehen, sobald die Ereignisse laufen.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Hexenevo: Auswahlkampf: 5.–12. Mai
Klassische Auswahlherausforderung, aber mit Kartenentwicklungen! Erstelle ein neues Deck mit der Macht der Kartenentwicklungen!
⚔️ Herausforderung: 9.–12. Mai
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Gestörte Ruhestätte: 12.–19. Mai
Die Untoten übernehmen die Arena!
⚔️ Herausforderung: 16.–19. Mai
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Verhexte Verheerung: 19.–26. Mai
Die Hexe erreicht ihre ultimative Form – kannst du sie aufhalten?
⚔️ Herausforderung: 23.–26. Mai
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Dunkles Elixier: 26. Mai–2. Juni
Dunkles Elixier fließt durch die Arena! Drei Niederlagen und du bist raus.
⚔️ Herausforderung: 30. Mai–2. Juni
🏆 Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team