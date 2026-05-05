Nachdem Baseball die Tribünen zerschmettert und Football alle Kobolde geplättet hat, ist er nun bei Basketball gelandet. Mit seiner Fähigkeit verankert der Held Bowler seine Füße an Ort und Stelle und versenkt Drei-Punkte-Würfe in der Arena. Beachte seine Reichweite und lass jeden Wurf zählen!

Der Held Bowler wird GRATIS im Album-Ereignis „Bowler-Mixtape“ oder für 200 Heldenmünzen verfügbar sein.

ALBUM-EREIGNIS

Bowler-Mixtape

Wir präsentieren ein brandneues Album-Ereignis! Verfügbar ab Königslevel 8.

Sammle diese Saison Ausschnitte, um sechs Szenen zu vervollständigen, die von der neu entdeckten Begeisterung des Bowlers für Basketball inspiriert sind. Für jede vervollständigte Szene wird eine eigene Belohnung freigeschaltet.

Es gibt unterschiedliche Arten von Ausschnitten und sie verfügen über verschiedene Seltenheitsgrade. Einige gehören zu bestimmten Szenen und manche sind schwieriger zu finden als andere. Ausschnitte gibt es in den Seltenheitsgraden Gewöhnlich, Selten, Episch und Legendär.

Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu vier pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.

Wenn du einen Ausschnitt bekommst, den du bereits hast, zählt das als Duplikat. Du kannst sechs Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du noch nicht besitzt.

Für jeden Seltenheitsgrad der Ausschnitte gibt es unterschiedlich viele Duplikate.

Ausschnitt Duplikate Gewöhnlich 3 Selten 4 Episch 5 Legendär 6

Wenn du das komplette Bowler-Mixtape vervollständigst, wird die ultimative Belohnung freigeschaltet: der Held Bowler, zusammen mit einem besonderen Turmskin und einem Emote!

Zusätzliche Ausschnitte, die du nach Vervollständigung des Albums sammelst, werden in Bonusbelohnungen umgewandelt.

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Helden-Auswahlkampf: 4.–11. Mai

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneuen Helden Dunkler Prinz und Bowler.

Tresorraub: 11.–18. Mai

Türme werden durch einen einsamen, wehrlosen Tresor ersetzt. Überwältige deine Gegner, um zu gewinnen!