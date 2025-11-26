Die Königsschweinchen sind in den Himmel aufgestiegen! Sie fliegen dem Turm entgegen und stürzen hinab, wenn sie ankommen oder getroffen werden. Bei der Landung verursachen sie Flächenschaden, bevor sie gegebenenfalls zu Fuß zum Turm weitergehen.

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Königsschweinchen-Entwicklung-Auswahlkampf: 3.–10. November

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Königsschweinchen-Entwicklung.