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26. Nov. 2025
Blog – Clash Royale

Neue Saison: Wenn Schweine fliegen

In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:

  • Neue Überarbeitung: Drei Musketierinnen

  • Neue Entwicklung: Königsschweinchen

  • Spielmodi und Herausforderungen

  • Kronenjagd-Ereignisse

  • Clanreise

Wartungsarbeiten

26. November

  • Überschüssige Entwicklungsfragmente wurden jetzt umgewandelt.

  • Die Schneeball-Entwicklung fügt Kronentürmen nun Schaden zu.

  • Die Turmprinzessin auf Level 16 besiegt einen Lavawelpen jetzt mit zwei Treffern.

  • Wenn der Friedhof eingesetzt wird, dann wird nun der entsprechende Sound abgespielt.

  • Weitere kleine Fehlerbehebungen

17. November

  • Es wurde ein Absturz behoben, der einige Spieler betraf.

NEUE ÜBERARBEITUNG

Drei Musketierinnen

Schlitzen. Schießen. Zerstören.

Die Drei Musketierinnen sind endlich ein Trupp! Bewaffnet mit neuen Bajonetten greifen sie aus der Ferne an und verursachen aus der Nähe zusätzlichen Schaden. Sie schießen und schlitzen sich durch die gegnerischen Einheiten.

NEUE ENTWICKLUNG

Königsschweinchen

Sie fliegen jetzt?!

Die Königsschweinchen sind in den Himmel aufgestiegen! Sie fliegen dem Turm entgegen und stürzen hinab, wenn sie ankommen oder getroffen werden. Bei der Landung verursachen sie Flächenschaden, bevor sie gegebenenfalls zu Fuß zum Turm weitergehen.

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Königsschweinchen-Entwicklung-Auswahlkampf: 3.–10. November

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Königsschweinchen-Entwicklung.

  • Herausforderung: 7.–10. November

  • Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

Musketierinnenchaos: 17.–24. November

Das Elixier läuft über! Mit Siebenfachelixier sind Kämpfe schneller, verrückter und chaotischer denn je. Entsende ununterbrochen Einheiten und überwältige deine Gegner mit den Drei Musketierinnen.

  • Herausforderung: 21.–24. November

  • Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote

KRONENJAGD-EREIGNISSE

Willst du mehr Belohnungen? Sie sind auf dem Weg! Diese Saison liefert dir bis zu 5 Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, darunter:

  • 3 Skelettfass-Entwicklungsfragmente

  • Episches Buch der Karten

  • Dreifache-Bedrohung-Chancentruhe

  • Coole Designgegenstände

  • Und mehr!

Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um mehr über die Ereignisse dieser Saison zu erfahren.

CLANREISE

Zwei Reisen über die königlichen Ozeane stehen diese Saison an! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Tritt gerne auch unserem Discord bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.

Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team