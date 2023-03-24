Preisänderungen beim Pass Royale
Falls du unsere Vorschau auf das Pass-Royale-Update gesehen hast, weißt du schon, dass wir im Update gegen Monatsende einige Änderungen am Pass Royale vornehmen werden.
Da es nun drei verschiedene Versionen des Pass Royale gibt, haben wir die Preise dementsprechend angepasst.
Folgende Preise (in US-Dollar) gelten ab dem 3. April
KOSTENLOSER Pass – Gratis
GOLDpass – $5,99
DIAMANTpass – $11,99
AUFSTUFEN von Goldpass auf Diamantpass – $6,99
Diese neuen Pässe werden in der neuen Saison ab dem 3. April verfügbar sein. Wenn du also den aktuellen Pass Royale voll ausnutzen möchtest, tu dies bevor die Saison endet!
Warum ändern sich die Preise?
Seit seiner Einführung im Jahr 2019 blieb der Preis des Pass Royale stets gleich. Die globale Inflation und weitere wirtschaftliche Änderungen hatten einen Einfluss auf diese Entscheidung. (Dies schließt keine Pflichtänderungen in Appstores ein, auf die wir keinen Einfluss haben.)
Magische Gegenstände haben den Wert des Pass Royale massiv erhöht. Da bestimmte Magische Gegenstände im Pass Royale verfügbar waren, bedeutete dies, dass andere Gegenstände (Bücher, Joker etc.) außerhalb des Passes teurer werden mussten, um die Balance der Spielökonomie zu wahren.
Indem wir die Inhalte des Pass Royale ändern, können wir Spielern ohne Pass Royale nun Magische Gegenstände (wie Bücher) zu besseren Preisen anbieten – etwa im Saisonshop oder im normalen Shop.
Änderungen am Gratispass
Am Wert des Gratispasses ändert sich nicht viel. Saisonmarken gemeinsam mit dem Saisonshop bieten Spielern nun noch höheren Mehrwert. Mehr erfährst du in unserer Vorschau auf Saisonmarken!
Übersicht der Belohnungen
Hier findest du eine Übersicht der Belohnungen aller neuen Pässe, die für Spieler in der neuen Saison ab dem 3. April verfügbar sein werden!
Gratispass
1
; Goldkiste
35
; Kronentruhen
2500
; Saisonmarken
Goldpass
(beinhaltet auch Gratispass-Belohnungen)
500
; Gewöhnliche Joker
100
; Seltene Joker
50
; Epische Joker
10
; Legendäre Joker
10
; Gut gefüllte Goldkisten
5000
; Saisonmarken
1
; Turmskin
1
; Emote
9
; Truhenschlüssel
Beinhaltet außerdem die folgenden Extras:
Goldener Name
Automatische Truhenöffnung
Clangeschenk
Unbegrenzte Teilnahme und erneute Versuche bei besonderen Herausforderungen (in denen Niederlagen gezählt werden)
Diamantpass
(beinhaltet auch Gratispass- und Goldpass-Belohnungen)
500
; Juwelen
7500
; Saisonmarken
10
; Überlaufende Goldkisten
2
; Riesentruhen
2
; Magietruhen
1
; Königliche Jokertruhe
1
; Championkarte
1
; Animiertes Kampfbanner
Beinhaltet alle Goldpass-Extras.
Verbessert das Clangeschenk zu einem Premium-Clangeschenk.
Diese Änderungen sind ab dem 3. April aktiv!
Die oben genannten Features sind noch in der Entwicklungsphase und können sich bis zu ihrer Veröffentlichung ändern.