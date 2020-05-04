PASS ROYALE - SAISON 11
WAS IST DER PASS ROYALE?
Schalte 70 Belohnungsstufen frei, indem du Kronen aus den Kämpfen verdienst!
Der Pass Royale schaltet einzigartige Belohnungen und Extras für Saison 11 frei.
2021 클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2 그랜드 파이널은 이번 주 토요일 오후 6시 1일 차: 최우수 지역으로 시작됩니다! 중국, 일본, 한국, 동남아시아 총 네 개의 지역 모두 최고의 선수들이 치열하게 대결하여 그랜드 파이널에 진출했습니다! 각 팀에 어떤 선수들이 있는지 확인해보세요!
EXKLUSIVE INHALTE
Nur in Saison 11: Drachenchaos
Drachen-Turmskin
Exklusives Ritter-Emote
Du kannst diese Inhalte nur in Saison 11 verdienen, aber dann kannst du sie für immer behalten!
한국팀 중 스타 포인트 최고 순위인 Coco 선수는 진정한 순환 덱의 마스터입니다. 그는 네 번째 피라미드 주간에서 도전자로 출전해 3주 동안 피라미드에 머물렀고 그 기간 동안 피라미드 데이 파이널에 세 번 진출하여 두 번의 1위와 한 번의 2위를 차지했습니다. Auk, PANDORA, Lim | Endo, Higher와 같은 몇몇 정상급 선수들을 상대로 승리를 거둔 것은 말할 것도 없죠. 높은 덱 응용력과 숙련된 순환 덱으로 Coco는 팀을 우승으로 이끌고 챔피언을 차지하려 할 것입니다.
35 PASS-ROYALE-BELOHNUNGSSTUFEN
Zu den Pass-Royale-Belohnungen gehören:
Einzigartiger
Turmskin
und einzigartiges
Emote
40.000
Gold
6
Pass-Royale-Blitztruhen
3
seltene
Pass-Royale-Blitztruhen
(garantierte seltene Karten!)
4
epische
Pass-Royale-Blitztruhen
(garantierte epische Karten!)
4
Tauschmarken
Bis zu
7 Blitzschläge
pro Truhe*
1 legendäre Truhe
(garantierte legendäre Karte!)
**
Bonusbank-Gold (bis zu 10,000 Gold)
* Mit Blitzschlägen kannst du Karten austauschen und vielleicht die bekommen, auf die du es abgesehen hast
** Gilt erst ab Arena 6
Coco를 제외한 다른 한국 선수들은 최종적으로 보유한 스타 포인트가 비슷하지만 그중 SandBox는 50포인트를 보유하여 한국팀에서 2위를 차지했습니다. 클래시 로얄 리그 리더보드에서 아시아 1위로 활약한 SandBox 선수는 클래시 로얄 스타 챔피언십에서 원하는 결과를 얻지 못했습니다. 그는 시드 위크에서 4위를 차지했지만, 첫 번째 난관인 XYD를 뛰어넘지 못하여 일주일 만에 스타 피라미드의 자리를 내어주게 되었습니다. 그러나 SandBox는 여전히 상대하기 힘든 선수이며 Coco보다 훨씬 강력할지도 모릅니다.
미니언 마스터인 Seori는 35포인트를 획득하며 그랜드 파이널에 진출했습니다. 클래시 로얄 스타 챔피언십의 신인 Seori는 첫 번째 피라미드 주간에서 미니언&광부 덱으로 중국 초기 스타인 Lciop을 승리하여 이름을 알렸습니다. 비록 그는 두 번째 스타 피라미드 주간에서 패배하여 스타 피라미드에 오르지 못했지만, 상대의 덱을 예측하고 대응하는 모습은 우리에게 깊은 인상을 남겼습니다. 그의 능력은 절대 무시할 수 없죠.
스타 포인트 리더보드에서 3위를 차지한 동남아시아팀에는 Panda, Detect Proudwolf, guoyuan으로 구성되어있습니다. 이 선수들은 다른 팀에 비해 유리할 정도로 강력하다고는 할 수 없지만, 눈에 띄는 잠재력을 가진 다크호스임이 분명하죠.
WIE FUNKTIONIERT DER PASS ROYALE?
Du musst einfach nur spielen und Kronen verdienen. So steigst du Stufen im Pass Royale auf und kannst neue Belohnungen freischalten!
MIT PASS ROYALE
Du brauchst 10 Kronen, um eine Belohnungsstufe freizuschalten. Eine Stufe enthält 1 Pass-Royale-Belohnung und 1 Kronentruhe.
Es gibt kein Zeitlimit für das Freischalten von Belohnungsstufen, du musst also einfach nur Kronen verdienen!
GRATIS
Jede Belohnungsstufe enthält 1 Kronentruhe.
Alle 24 Stunden wird 1 Belohnungsstufe freigeschaltet. An Wochenenden werden alle 24 Stunden sogar 2 Stufen freigeschaltet!
In jeder Saison gibt es auf der letzten Stufe statt einer gewöhnlichen Kronentruhe eine legendäre Truhe als Belohnung!
Du kannst Kronentruhen während der Saison ansammeln. Du musst also nicht jeden Tag eine Truhe freischalten!
Kronen kannst du in jedem Spielmodus außer im Ausbildungslager, in Testspielen und privaten Turnieren verdienen!
홍콩의 Panda는 클래시 로얄 스타 챔피언십 대회에서 많은 대결로 다져진 젊은 선수입니다. 시즌 1에서 배운 교훈과 경험을 통해 그는 시즌 2에서 더 큰 역량을 발휘했습니다. 첫 번째 피라미드 주간에서 스타가 된 Panda는 4주 동안 자리를 지키며 주간 준우승을 2회 차지했습니다. 그는 FamousKid, KK, Higher 같은 몇몇 슈퍼스타를 상대로 승리를 거둔 반면 피라미드 데이 결승전에서 Lim | Endo에게 두 번 패배하기도 했죠. 동남아시아에서 가장 높은 스타 포인트를 보유한 Panda는 팀의 득점왕 역할을 맡을 것으로 예상됩니다.
OHNE PASS ROYALE SPIELEN
Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:
EXKLUSIVES KÖNIG-EMOTE! (Nur in dieser Saison!)
34 Kronentruhen
(können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)
EINE LEGENDÄRE TRUHE
(wenn du zu Beginn der Saison in Arena 6 oder höher bist)
Detect Proudwolf는 대만의 젊은 유망주이자 동남아시아팀의 부주장입니다. 그는 4번의 피라미드 주간에서 XYD를 제치고 스타가 되었고 그 이후 6위를 차지하며 자신의 자리를 굳건히 지켰습니다. Detect Proudwolf는 엘릭서 비용에 상관없이 지상 및 공중 공격 덱을 모두 수월히 플레이하는 선수입니다. 다양한 덱을 준비한 그는 그랜드 파이널에서 자신의 실력을 모두에게 보여줄 준비가 되어 있습니다.
WIE BEKOMME ICH EINEN PASS ROYALE?
Öffne Clash Royale.
Tippe am oberen Bildschirmrand auf Pass Royale oder rufe den Shop auf.
Kaufe den Pass Royale.
Glückwunsch! Du hast jetzt den Pass Royale! Viel Spaß mit den exklusiven Belohnungen und viel Glück in Saison 11!
Der Pass Royale ist nur in der Saison gültig, in der er gekauft wird (z. B. in Saison 11).
동남아시아팀의 마지막 선수는 말레이시아의 유명인, guoyuan입니다. 5,400 트로피 기록을 보유한 그는 두 번째 피라미드 주간에서 스타에 등극하며 유명해졌습니다. 그러나 이것은 시작에 불과했습니다. 세 번째 피라미드 주간에서 guoyuan 은 Miku와 YUYA와의 대결에서 승리하여 자신의 자리를 성공적으로 지켜냈고 피라미드 데이에서 3연속으로 KK를 물리쳤습니다. 이제 그는 일본 선수들의 복수 상대가 되었습니다. 과연 그는 그랜드 파이널에서 전설적인 경기를 계속 보여줄 수 있을까요? 이번 주 경기를 놓치지 마세요!