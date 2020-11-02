PASS ROYALE - SAISON 17
WAS IST DER PASS ROYALE?
Schalte 70 Belohnungsstufen frei, indem du Kronen aus den Kämpfen verdienst!
Der Pass Royale schaltet einzigartige Belohnungen und Extras für Saison 17 frei.
EXKLUSIVER INHALT
Nur in Saison 17: Schätze des alten Königs!
Geisterhafte Schätze-Turmskin
Exklusives Megaritter-Emote
Du kannst diese Inhalte nur in Saison 17 freischalten, aber dann kannst du sie für immer behalten!
SCHALTE 70 BELOHNUNGEN FREI!
35 Pass Royale Belohnungsstufen
35 KOSTENLOSE Belohnungsstufen
35 PASS ROYALE BELOHNUNGSSTUFEN
Zu den Pass-Royale-Belohnungen gehören:
Einzigartiger Turmskin und einzigartiges Emote
40.000 Gold
6 Pass-Royale-Blitztruhen
3 seltene Pass-Royale-Blitztruhen
(garantierte seltene Karten!)
4 epische Pass-Royale-Blitztruhen
(garantierte epische Karten!)
4 Tauschmarken
Bis zu 7 Blitzschläge pro Truhe*
1 legendäre Truhe
(garantierte legendäre Karte!)
**
Bonusbank-Gold (bis zu 10,000 Gold)
* Mit Blitzschlägen kannst du Karten austauschen und vielleicht die bekommen, auf die du es abgesehen hast ** Gilt erst ab Arena 6
EXTRAS DES PASS ROYALE
Mit Pass Royale schaltest du folgendes sofort frei:
Unbegrenzte Wiedereintritte und Fortsetzung für besondere Herausforderungen
Automatische Truhenenöffnung
(stelle deine nächste Truhe in die Warteschlange)
Strikes für alle Pass Royale & Kronentruhen
Ein exklusiver Pass Royale Goldname
Geschenke für alle Clanmitgliedern
BONUSBANK!
Sobald du alle 35 Belohnungsstufen abgeschlossen hast, ist die Bonusbank erhältlich! Die Bonusbank ermöglicht es dir, zusätzliches Gold zu sammeln.
Jede 10 verdiente Kronen fügt 250 Bonusbank-Gold hinzu, bis deine Bonus Bank voll ist!
Dein Bonusbankgold kannst du dir am Ende der Saison einfordern.
WIE FUNKTIONIERT DER PASS ROYALE?
Du musst einfach nur spielen und Kronen verdienen. So steigst du Stufen im Pass Royale auf und kannst neue Belohnungen freischalten!
MIT DEM PASS ROYALE
Du brauchst 10 Kronen, um eine Belohnungsstufe freizuschalten. Eine Stufe enthält 1 Pass-Royale-Belohnung und 1 Kronentruhe.
Es gibt kein Zeitlimit für das Freischalten von Belohnungsstufen, du musst also einfach nur Kronen verdienen!
GRATIS
Jede Belohnungsstufe enthält 1 Kronentruhe.
Alle 24 Stunden wird 1 Belohnungsstufe freigeschaltet. An Wochenenden werden alle 24 Stunden sogar 2 Stufen freigeschaltet!
In jeder Saison gibt es auf der letzten Stufe statt einer gewöhnlichen Kronentruhe eine legendäre Truhe als Belohnung!
Du kannst Kronentruhen während der Saison ansammeln. Du musst also nicht jeden Tag eine Truhe freischalten!
Kronen kannst du in jedem Spielmodus außer im Ausbildungslager, in Testspielen und privaten Turnieren verdienen!
OHNE PASS ROYALE SPIELEN?
Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden KOSTENLOSEN Belohnungen erhalten:
34 Kronentruhen (enthält Juwelen und Karten jeder Seltenheit)
1 LEGENDÄRE TRUHE (wenn du dich zu Beginn der Saison in Arena 6 oder höher befindest)
WIE BEKOMME ICH DEN PASS ROYALE?
Öffne Clash Royale.
Tippe am oberen Bildschirmrand auf Pass Royale oder rufe den Shop auf.
Kaufe den Pass Royale.
Glückwunsch! Du hast jetzt den Pass Royale! Viel Spaß mit den exklusiven Belohnungen und viel Glück in Saison 17!
Der Pass Royale ist nur in der Saison gültig, in der er gekauft wird (z. B. in Saison 17)