Sobald du alle 35 Belohnungsstufen abgeschlossen hast, ist die Bonusbank erhältlich! Die Bonusbank ermöglicht es dir, zusätzliches Gold zu sammeln.



Jede 10 verdiente Kronen fügt 250 Bonusbank-Gold hinzu, bis deine Bonus Bank voll ist!

Dein Bonusbankgold kannst du dir am Ende der Saison einfordern.