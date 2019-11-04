Pass Royale Saison 5
WAS IST DER PASS ROYALE?
Mit dem Pass Royale kannst du einmalige Belohnungen und Extras während der ganzen Saison freischalten.
Verdiene Kronen, um in Saison 5 Belohnungen des Pass Royale, Kronentruhen und die Bonusbank freizuschalten!
EXKLUSIVE INHALTE
Nur in Saison 5: Das Große Koboldfest!
Partyhütten-Turmskin
Exklusives Blasrohrkobold-Emote (das erste Blasrohrkobold-Emote überhaupt!)
Du kannst sie nur in Saison 5 erhalten, aber dann für immer behalten!
現在合計6週にわたり熾烈な争いが繰り広げられる「スターピラミッド」。
次回の「スターピラミッド」に参戦する8名のチャレンジャーは一体誰になるのでしょうか？
今週もスタープレイヤーのとチャレンジャーの熱きバトルが待っています🔥
勝ったら残留 or シードの入れ替え、負けたら敗退の負けられない戦い！
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大会に関する質問はこちらのQ&Aをご覧ください📝
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WIE FUNKTIONIERT DER PASS ROYALE?
Du musst einfach nur spielen und Kronen verdienen. So steigst du Stufen im Pass Royale auf und kannst neue Belohnungen freischalten!
MIT PASS ROYALE
Du brauchst 10 Kronen, um eine Belohnungsstufe freizuschalten. Eine Stufe enthält 1 Pass-Royale-Belohnung und 1 Kronentruhe.
Es gibt kein Zeitlimit für das Freischalten von Belohnungsstufen, du musst also einfach nur Kronen verdienen!
GRATIS
Jede Belohnungsstufe enthält 1 Kronentruhe.
Alle 24 Stunden wird 1 Belohnungsstufe freigeschaltet. An Wochenenden werden alle 24 Stunden sogar 2 Stufen freigeschaltet!
In jeder Saison gibt es auf der letzten Stufe statt einer gewöhnlichen Kronentruhe eine legendäre Truhe als Belohnung!
Du kannst Kronentruhen während der Saison ansammeln. Du musst also nicht jeden Tag eine Truhe freischalten!
Kronen kannst du in jedem Spielmodus außer im Ausbildungslager, in Testspielen und privaten Turnieren verdienen!
OHNE PASS ROYALE SPIELEN
Du hast keinen Pass Royale? Dann kannst die folgenden Belohnungen erhalten:
34 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)
EINE KOSTENLOSE LEGENDÄRE TRUHE
(wenn du in Arena 6 oder höher bist)
WIE BEKOMME ICH EINEN PASS ROYALE?
Öffne Clash Royale.
Tippe am oberen Bildschirmrand auf Pass Royale oder rufe den Shop auf.
Kaufe den Pass Royale.
Glückwunsch! Du hast jetzt den Pass Royale! Viel Spaß mit den exklusiven Belohnungen und viel Glück in Saison 5!
Pass Royale ist nur für eine Saison gültig (z. B. Saison 5)