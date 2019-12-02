Mit dem Pass Royale schaltest du Folgendes sofort frei:



Unbegrenzte Teilnahmen und erneute Versuche bei besonderen Herausforderungen



Automatisches Öffnen von Truhen! Reihe deine nächste Truhe in eine Warteschlange ein.

Blitzschläge für alle Pass-Royale- und Kronentruhen

Einen exklusiven goldenen Namen

Geschenke für Clan-Mitglieder!