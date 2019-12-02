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2. Dez. 2019
Blog – Clash Royale

Pass Royale Saison 6!

日本からは今回謎に包まれた新たな精鋭2名がチャレンジャーとして参戦します。そのうちの1人がRunadora選手！

オープン予選や非公式の大会で磨いてきたプレイスキルに期待！

washio（日本）

EXTRAS DES PASS ROYALE

Mit dem Pass Royale schaltest du Folgendes sofort frei:

  • Unbegrenzte Teilnahmen und erneute Versuche bei besonderen Herausforderungen


  • Automatisches Öffnen von Truhen!

    Reihe deine nächste Truhe in eine Warteschlange ein.

  • Blitzschläge für alle Pass-Royale- und Kronentruhen

  • Einen exklusiven goldenen Namen

  • Geschenke für Clan-Mitglieder!

韓国からは16歳の若きチャレンジャーが「スターピラミッド」に参戦。

高回転デッキを得意とするFace選手はどこまで進む事ができるのでしょうか！

Hoon（韓国）

スタープレイヤーが座る椅子を奪い取るチャレンジャーは果たして現れるのでしょうか！

5月22日（土）19:00からの「スターピラミッド」 WEEK 6をお楽しみに📺

🎥配信

5月22日（土） 19時～ Day1 スターピラミッド WEEK 6 チャレンジ

5月23日（日） 19時～ Day2 スターピラミッド WEEK 6 ピラミッド決定戦