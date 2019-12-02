2. Dez. 2019
Blog – Clash Royale
Pass Royale Saison 6!
日本からは今回謎に包まれた新たな精鋭2名がチャレンジャーとして参戦します。そのうちの1人がRunadora選手！
オープン予選や非公式の大会で磨いてきたプレイスキルに期待！
washio（日本）
EXTRAS DES PASS ROYALE
Mit dem Pass Royale schaltest du Folgendes sofort frei:
Unbegrenzte Teilnahmen und erneute Versuche bei besonderen Herausforderungen
Automatisches Öffnen von Truhen!
Reihe deine nächste Truhe in eine Warteschlange ein.
Blitzschläge für alle Pass-Royale- und Kronentruhen
Einen exklusiven goldenen Namen
Geschenke für Clan-Mitglieder!
韓国からは16歳の若きチャレンジャーが「スターピラミッド」に参戦。
高回転デッキを得意とするFace選手はどこまで進む事ができるのでしょうか！
Hoon（韓国）
スタープレイヤーが座る椅子を奪い取るチャレンジャーは果たして現れるのでしょうか！
5月22日（土）19:00からの「スターピラミッド」 WEEK 6をお楽しみに📺
🎥配信
5月22日（土） 19時～ Day1 スターピラミッド WEEK 6 チャレンジ
5月23日（日） 19時～ Day2 スターピラミッド WEEK 6 ピラミッド決定戦