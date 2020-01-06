Pass Royale Saison 7!
アジアの頂点を決める『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』🙌
6月6日（日）に「グランドファイナル」個人決勝戦へと進出したスタープレイヤー10名がアジア最強の称号をかけ激闘を繰り広げました🏆
約2ヶ月に及ぶ死闘の末「グランドファイナル」へと出場権を獲得したスタープレイヤー10名はこちら！
出場選手一覧▼（カッコ内はTwitterアカウント）
日本：RAIKIJONES選手 @raikijones0331、YUYA選手（@YUU_YUYA_CR）、ARIMURA選手 (@ARIMURAisGOD)、Kitassyan選手(@Kitassyan) 、Spring選手 @Springbreeze_CR
中国：Auk選手（@aurora4270）、Higher選手（@Higher_CR）、healheheart選手
東南アジア：Panda選手 @Panda050129、Tattoos選手 @Tattoos0605
「スターピラミッド」WEEK3でチャンピオンに輝いた中国のAuk選手がアジアの頂点に立ちました🎉
「グランドファイナル」Day2の対戦カードは以下の通りです。
決勝戦は、スターポイント1位のHigher選手とスターポイント2位のAuk選手で行われました！
Auk選手が圧倒的強さをみせ、Higher選手に反撃のチャンスを与えぬままストレートで優勝を勝ち取りました👏
日本のARIMURA選手は準決勝に進出しベスト4という記録を残しています！
『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン1閉幕！
WIE FUNKTIONIERT DER PASS ROYALE?
Du musst einfach nur spielen und Kronen verdienen. So steigst du Stufen im Pass Royale auf und kannst neue Belohnungen freischalten!
MIT PASS ROYALE
Du brauchst 10 Kronen, um eine Belohnungsstufe freizuschalten. Eine Stufe enthält 1 Pass-Royale-Belohnung und 1 Kronentruhe.
Es gibt kein Zeitlimit für das Freischalten von Belohnungsstufen, du musst also einfach nur Kronen verdienen!
GRATIS
Jede Belohnungsstufe enthält 1 Kronentruhe.
Alle 24 Stunden wird 1 Belohnungsstufe freigeschaltet. An Wochenenden werden alle 24 Stunden sogar 2 Stufen freigeschaltet!
In jeder Saison gibt es auf der letzten Stufe statt einer gewöhnlichen Kronentruhe eine legendäre Truhe als Belohnung!
Du kannst Kronentruhen während der Saison ansammeln. Du musst also nicht jeden Tag eine Truhe freischalten!
Kronen kannst du in jedem Spielmodus außer im Ausbildungslager, in Testspielen und privaten Turnieren verdienen!
3月27日にスタートした『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』も、先週末の「グランドファイナル」をもって幕を閉じました！
過酷な入れ替え戦のなか、新たなスターも各地域から誕生しました！！
プロリーグで活躍した選手たちもも改めて強さを証明してくれました💪
本大会へ参加した全てのチャレンジャー、スタープレイヤー、そして皆さんの応援のおかげで素晴らしい大会となりました！
歴史に残る総勢な戦いの数々は、クラロワeスポーツのYouTubeチャンネルにて視聴できます！
OHNE PASS ROYALE SPIELEN?
Du hast keinen Pass Royale? Dann kannst die folgenden Belohnungen erhalten:
34 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)
EINE KOSTENLOSE LEGENDÄRE TRUHE
(wenn du in Arena 6 oder höher bist)
WIE BEKOMME ICH EINEN PASS ROYALE?
Öffne Clash Royale.
Tippe am oberen Bildschirmrand auf Pass Royale oder rufe den Shop auf.
Kaufe den Pass Royale.
Glückwunsch! Du hast jetzt den Pass Royale! Viel Spaß mit den exklusiven Belohnungen und viel Glück in Saison 7!
Pass Royale ist nur für eine Saison gültig (z. B. Saison 7)