Pass Royale – Saison 2!
WAS IST DER PASS ROYALE?
Mit dem Pass Royale kannst du einmalige Belohnungen und Extras freischalten. Verdiene Kronen, um in der Saison 2 neue Belohnungsstufen des Pass Royale, sowie Kronentruhen freizuschalten!
EXKLUSIVE INHALTE
Nur in Saison 2: Schiffbruch!
Sandburg-Turmskin
Exklusives Emote
Du kannst diesen Inhalt nur in Saison 2 verdienen, aber dann kannst du sie für immer behalten!
35 BELOHNUNGSSTUFEN
Zu den Pass-Royale-Belohnungen gehören:
Pass-Royale-Blitztruhen (diese beinhalten seltene, epische und legendäre Karten)
Gold
Tauschmarken
Bis zu 7 Blitzschläge pro Truhe*
2 legendäre Truhen!**
* Mit Blitzschlägen kannst du Karten austauschen und vielleicht die bekommen, auf die du es abgesehen hast
** Ab Arena 7
EXTRAS DES PASS ROYALE
Mit dem Pass Royale schaltest du Folgendes sofort frei:
Unbegrenzte Teilnahme und erneute Versuche bei besonderen Herausforderungen
Automatisches Öffnen von Truhen: Reihe dazu deine nächste Truhe in die Warteschlange ein
Blitzschläge für alle Pass-Royale- und Kronentruhen
Einen exklusiven goldenen Namen
WIE FUNKTIONIERT DER PASS ROYALE?
Du musst einfach nur aktiv spielen und Kronen verdienen. So steigst du Stufen im Pass Royale auf und kannst neue Belohnungen freischalten.
MIT PASS ROYALE
Du brauchst 10 Kronen, um eine Belohnungsstufe freizuschalten. Eine Stufe enthält eine Pass-Royale-Belohnung und eine Kronentruhe.
Es gibt kein Zeitlimit für das Freischalten von Belohnungsstufen, du musst also einfach nur Kronen verdienen!
GRATIS
Jede Belohnungsstufe enthält eine Kronentruhe.
Alle 24 Stunden wird eine Belohnungsstufe freigeschaltet. An Wochenenden werden alle 24 Stunden sogar zwei Stufen freigeschaltet!
In jeder Saison gibt es auf der letzten Stufe, statt einer gewöhnlichen Kronentruhe, eine legendäre Truhe als Belohnung!
Du kannst Kronentruhen während der Saison ansammeln. Du musst also nicht jeden Tag eine Truhe freischalten!
Kronen kannst du in jedem Spielmodus außer im Ausbildungslager und in Testspielen verdienen!
OHNE PASS ROYALE SPIELEN
Du hast keinen Pass Royale? Dann erhältst du die folgenden Belohnungen:
34 Kronentruhen (diese können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)
Eine KOSTENLOSE LEGENDÄRE TRUHE auf der letzten Stufe
(wenn du in Arena 7 oder höher bist)
WIE BEKOMME ICH EINEN PASS ROYALE?
Öffne Clash Royale.
Tippe am oberen Bildschirmrand auf Pass Royale oder rufe den Shop auf.
Kaufe den Pass Royale.
Glückwunsch! Du hast jetzt den Pass Royale! Viel Spaß mit den exklusiven Belohnungen und viel Glück in der neuen Saison!
Pass Royale ist nur für eine Saison gültig (z. B. Saison 2)