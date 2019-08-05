Du musst einfach nur aktiv spielen und Kronen verdienen. So steigst du Stufen im Pass Royale auf und kannst neue Belohnungen freischalten.

MIT PASS ROYALE

Du brauchst 10 Kronen, um eine Belohnungsstufe freizuschalten. Eine Stufe enthält eine Pass-Royale-Belohnung und eine Kronentruhe.

Es gibt kein Zeitlimit für das Freischalten von Belohnungsstufen, du musst also einfach nur Kronen verdienen!

GRATIS

Jede Belohnungsstufe enthält eine Kronentruhe.

Alle 24 Stunden wird eine Belohnungsstufe freigeschaltet. An Wochenenden werden alle 24 Stunden sogar zwei Stufen freigeschaltet!



In jeder Saison gibt es auf der letzten Stufe, statt einer gewöhnlichen Kronentruhe, eine legendäre Truhe als Belohnung!

Du kannst Kronentruhen während der Saison ansammeln. Du musst also nicht jeden Tag eine Truhe freischalten!

Kronen kannst du in jedem Spielmodus außer im Ausbildungslager und in Testspielen verdienen!

