第1輪



第1輪較量，Tattoos迎戰TOÝ，[NARUTO] 要面對Sado，前者以2比1輸給對手，後者則被對手以擅長的墓園迫炮車擊退，雙雙告負，最後只能排在金字塔最低的位置，分列第九和第十天王。



各局勝者牌組

第1輪第1場勝者牌組 第1局： 超騎礦球 （TOÝ勝出）、第2局： 骨巨礦球 （Tattoos勝出）、第3局： 狗礦牢籠 （TOÝ勝出）



第1輪第2場勝者牌組 第1局&第2局： 迫炮車墓 （Sado勝出）





第2輪

手感火熱的TOÝ面對來勢洶洶的RAIKIJONES，TOÝ在先丟一局的情況下以骨皇巨和冰墓骨巨連下兩局，升至金字塔第三層。另一場對決中，Auk迎來Sado，首局Auk操刀地震豬迎戰Sado的超騎墓。第2局，換上皇豬的Auk被火球和迫炮教育，Sado扳回一局。決勝局，Sado頭鐵只玩墓園，Auk則亮出一套超騎體系，並在最後掏出藏了3分鐘的氣球，Sado措手不及被一波破塔，Auk攀至金字塔第三層。



各局勝者牌組

第2輪第1場勝者牌組 第1局： 騎士牢籠墓 （RAIKIJONES勝出）、第2局： 骨皇巨小電車 （TOÝ勝出）、第3局： 冰墓骨巨 （TOÝ勝出）



第2輪第2場勝者牌組 第1局： 地震豬 （Auk勝出）、第2局： 迫炮車墓 （Sado勝出）、第3局： 超騎球牢籠 （Auk勝出）



第3輪

兩大新秀healheheart和TOÝ狹路相逢，一決高下。首局，不按牌理出牌的healheheart以胖墓牢籠兩星致勝。關鍵的第2局，healheheart以地震迫炮礦登場，在擋下多波狗球攻勢後，最後5秒，healheheart的礦工在野蠻人包夾中揮出致命一鏟，2比0，healheheart再上一層挑戰YUYA！第3輪另一場，則由剛戰勝Sado的Auk挑戰RAD。Auk以墓園牌組率先拿下一局。第2局，越戰越勇的Auk以一波衛隊進場搭配神箭射手透塔翻盤，2比0送走RAD，登上金字塔第四層。



各局勝者牌組

第3輪第1場勝者牌組 第1局： 胖墓牢籠 （healheheart勝出）、第2局： 地震迫炮礦 （healheheart勝出）



第3輪第2場勝者牌組 第1局： 騎士雙車墓 （Auk勝出）、第2局： 皇豬衛隊 （Auk勝出）



第4輪

YUYA迎戰healheheart，首局，healheheart再次祭出奇招骨巨野豬，但YUYA迫炮墓防得滴水不漏輕鬆取勝。進入第2局，healheheart以暗夜青龍大電石在血量極限劣勢下穩住陣腳翻盤。關鍵第三局，YUYA發揮頂尖實力，以電法骨巨墓收下本場勝利。另一場比賽，Higher對決Auk，實力伯仲之間的兩人，Higher以墓園力斬礦炸先拿一分，接著第2局Higher不手軟以超騎牌組擊退勁敵Auk，和YUYA在最終決賽碰頭。



各局勝者牌組

第4輪第1場勝者牌組 第1局： 迫炮車墓 （YUYA勝出）、第2局： 暗夜青龍石 （healheheart勝出）、第3局： 電法骨巨墓 （YUYA勝出）



第4輪第2場勝者牌組 第1局： 武神雙車墓 （Higher勝出）、第2局： 超騎礦球 （Higher勝出）



決賽

YUYA和Higher展現頂尖對局。首局，YUYA掏出爆發力十足的王子超騎礦面對Higher的皇豬牌組。比賽中，第2局墓園內戰，帶上火球和弓箭手的YUYA在磨血和防守上都優於Higher的箭雨獵人，最終Higher惜敗拿下第二，YUYA登頂金字塔！



各局勝者牌組