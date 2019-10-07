Pass Royale Saison 4
WAS IST DER PASS ROYALE?
Mit dem Pass Royale kannst du einmalige Belohnungen und Extras freischalten.
Verdiene Kronen, um in Saison 4 neue Belohnungsstufen des Pass Royale, sowie Kronentruhen freizuschalten!
EXKLUSIVE INHALTE
Nur in Saison 4: Shocktober!
Jack-O'-Lantern-Turmskin
Exklusives Skelett-Emote
Du kannst sie nur in Saison 4 erhalten, aber dann für immer behalten!
上週末，萬眾矚目的十大天王爭霸賽十強排位賽落下帷幕，YUYA殺出重圍、成功登頂，暫居天王首席。Higher、healheheart、Auk分列2至4位。現在就來看看排位賽戰況與排名！
EXTRAS DES PASS ROYALE
Mit dem Pass Royale schaltest du Folgendes sofort frei:
Unbegrenzte Teilnahmen und erneute Versuche bei besonderen Herausforderungen
Automatisches Öffnen von Truhen!
Reihe deine nächste Truhe in eine Warteschlange ein.
Blitzschläge für alle Pass-Royale- und Kronentruhen
Einen exklusiven goldenen Namen
A組
回顧週六賽程，率先開打的A組中，打進CRL首週的YUYA表現果然不凡，以3勝1負3皇冠，並且打贏同樣戰績的healheheart拿下A組第一，神秘新人healheheart可說是一戰成名！除了首戰敗給YUYA外，在剩下的3局中healheheart表現亮眼以皮卡墓園打爆TOÝ，再用礦工迫炮拿下RAIKIJONES，然後又以絕活狗球再勝Tattoos。最終首日後，YUYA直通金字塔第四層，healheheart進入第三層，RAIKIJONES、Tattoos和TOÝ則分列小組第3至5名。
B組
聚集了Auk、Higher、RAD、Sado四位頂尖高手的B組可說是死亡之組。RAD戰績為3勝1敗，但交手敗給Higher故雖與Higher同勝場，但僅能排名第二。Higher憑藉著拿下RAD、Auk與[NARUTO] 的戰績成為B組第一。Auk則以二勝二敗居第三， Sado則排名第四， [NARUTO] 雖然努力贏下Sado，但還是不敵三位強敵，以三勝一敗且皇冠數少於Sado的狀況墊底。
第2天戰況
經過首日分組單循環賽的交手，十大天王按照名次進軍天王金字塔，由下而上單邊冒泡賽的方式展開對決。
第1輪
第1輪較量，Tattoos迎戰TOÝ，[NARUTO] 要面對Sado，前者以2比1輸給對手，後者則被對手以擅長的墓園迫炮車擊退，雙雙告負，最後只能排在金字塔最低的位置，分列第九和第十天王。
各局勝者牌組
第2輪
手感火熱的TOÝ面對來勢洶洶的RAIKIJONES，TOÝ在先丟一局的情況下以骨皇巨和冰墓骨巨連下兩局，升至金字塔第三層。另一場對決中，Auk迎來Sado，首局Auk操刀地震豬迎戰Sado的超騎墓。第2局，換上皇豬的Auk被火球和迫炮教育，Sado扳回一局。決勝局，Sado頭鐵只玩墓園，Auk則亮出一套超騎體系，並在最後掏出藏了3分鐘的氣球，Sado措手不及被一波破塔，Auk攀至金字塔第三層。
各局勝者牌組
第2輪第1場勝者牌組
第2輪第2場勝者牌組
第3輪
兩大新秀healheheart和TOÝ狹路相逢，一決高下。首局，不按牌理出牌的healheheart以胖墓牢籠兩星致勝。關鍵的第2局，healheheart以地震迫炮礦登場，在擋下多波狗球攻勢後，最後5秒，healheheart的礦工在野蠻人包夾中揮出致命一鏟，2比0，healheheart再上一層挑戰YUYA！第3輪另一場，則由剛戰勝Sado的Auk挑戰RAD。Auk以墓園牌組率先拿下一局。第2局，越戰越勇的Auk以一波衛隊進場搭配神箭射手透塔翻盤，2比0送走RAD，登上金字塔第四層。
各局勝者牌組
第3輪第1場勝者牌組
第3輪第2場勝者牌組
第4輪
YUYA迎戰healheheart，首局，healheheart再次祭出奇招骨巨野豬，但YUYA迫炮墓防得滴水不漏輕鬆取勝。進入第2局，healheheart以暗夜青龍大電石在血量極限劣勢下穩住陣腳翻盤。關鍵第三局，YUYA發揮頂尖實力，以電法骨巨墓收下本場勝利。另一場比賽，Higher對決Auk，實力伯仲之間的兩人，Higher以墓園力斬礦炸先拿一分，接著第2局Higher不手軟以超騎牌組擊退勁敵Auk，和YUYA在最終決賽碰頭。
各局勝者牌組
第4輪第1場勝者牌組
第4輪第2場勝者牌組
決賽
YUYA和Higher展現頂尖對局。首局，YUYA掏出爆發力十足的王子超騎礦面對Higher的皇豬牌組。比賽中，第2局墓園內戰，帶上火球和弓箭手的YUYA在磨血和防守上都優於Higher的箭雨獵人，最終Higher惜敗拿下第二，YUYA登頂金字塔！
各局勝者牌組
結束了初始排位賽的爭奪，十大天王爭霸賽將正式進入為期六個比賽週的金字塔積分賽！每週有8位來自四大賽區的選手將前往天王金字塔進行挑戰，只有金字塔的前兩名（YUYA與Higher）可以免於挑戰。本週六，8位挑戰選手將迎戰目前金字塔中第3至第10天王，戰勝現有天王即可取而代之，戰敗則天王繼續保留席位。本週日，洗牌過後的10位天王將繼續進行金字塔積分賽，決定當週的天王排位！
本週天王們將迎接哪幾位選手的挑戰？敬請持續鎖定賽事新聞了解後續戰況！