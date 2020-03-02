Pass Royale – Saison 9
WAS IST DER PASS ROYALE?
Mit dem Pass Royale kannst du einmalige Belohnungen und Extras während einer Saison freischalten.
Verdiene Kronen, um in Saison 9 neue Belohnungsstufen des Pass Royale sowie Kronentruhen, Gold und die Bonusbank freizuschalten!
EXKLUSIVE INHALTE
Nur in Saison 9: Geburtstag-Royale
Glasurgarnison
Exklusives Kampfheilerin-Emote zum 4. Geburtstag von Clash Royale
Du kannst diese Inhalte nur in Saison 9 verdienen, aber dann kannst du sie für immer behalten!
SCHALTE 70 BELOHNUNGEN FREI!
35
Pass-Royale-Belohnungsstufen
35
GRATIS-Belohnungsstufen
上周胜率榜单，幽灵一骑绝尘攻占榜首，全面的身手+极强的换路能力，让这张伪核心一直被低估。与登场榜一样，滚桶、小骷髅、火豆豆、刺客、火球和钻机这6张卡牌也是连续登上胜率榜，高登场+高胜率双项数据加持，也反复证明了它们在这个版本的强度之高。其他上榜卡牌，炮车在墓园体系中依然强大，炸弹兵是版本性价比最高的后排，滚木则是历经多次削弱依然坚挺。
35 PASS-ROYALE-BELOHNUNGSSTUFEN
Zu den Pass-Royale-Belohnungen gehören:
Einzigartiger
Turmskin
und einzigartiges
Emote
40.000
Gold
6
Pass-Royale-Blitztruhen
3
seltene
Pass-Royale-Blitztruhen
(garantierte seltene Karten!)
4
epische
Pass-Royale-Blitztruhen
(garantierte epische Karten!)
4
Tauschmarken
Bis zu
7 Blitzschläge
pro Truhe*
1 legendäre Truhe
(garantierte legendäre Karte!)
**
* Mit Blitzschlägen kannst du Karten austauschen und vielleicht die bekommen, auf die du es abgesehen hast
** Ab Arena 6
核心登场榜变化不小，钻机依然以领先第二名一倍多的差距高居榜首，在常规1V1对决里，攻守兼备的钻机就是选手们最信赖的王牌。第2至第5名则是两进两出，矿工和羊骑取代了电巨人和超骑，矿工不用多说，百搭核心已是老生常谈，羊骑则是当下环境下求稳的首选。皇家巨人和墓园则和钻机一样连续上榜，这两张经典核心同样无须赘述。另外值得一提的是，冷门核心X连弩也有多达4次登场，跻身核心榜前10，全部出自新一代弩王喜羊弟之手。
提到印尼的CR高手，你一定会第一时间想到BenZer，但如今的Arpin实力已不在印尼一哥之下。作为一名光速崛起的印尼大神，Arpin的天梯最高杯数已经突破8600杯，CRL目前为止七个赛季月赛全部参加，虽然均遗憾地止步瑞士轮，不过全球134名的排位也已经相当可贵。东方不亮西方亮，虽然在CRL上屡屡碰壁，但在另外一种赛制的比拼里，也许Arpin的实力能够得以尽情的释放，让我们一起期待他的表演！
Mit dem Pass Royale schaltest du Folgendes sofort frei:
Unbegrenzte Teilnahme und erneute Versuche bei besonderen Herausforderungen
Automatisches Öffnen von Truhen!
Reihe deine nächste Truhe in eine Warteschlange ein.
Blitzschläge für alle Pass-Royale- und Kronentruhen
Einen exklusiven goldenen Namen
Geschenke für Clankameraden
卡组榜单，两套钻机高居前二，带幽灵、公主的进攻属性更强，无限压迫让对手喘不过气。带黑王、火球则是防守更加稳定、并且还多一手法术高斩杀，两套各有特点，看你怎么选择。蓝胖冰球、渔夫皇家巨人和重装一点的炮车钻机分居第3至第5位，冰球属于抓卡组厉害、一波带走，但不够全面，很多卡组会过于被动；渔夫皇家巨人则是永恒经典、永不过时；炮车钻机则是硬度拉满，虽然单核钻机挖起来比较累，但稳扎稳打才是取胜的王道。
好了，CRSC第二周数据榜单看似也没有太多的惊喜，依然是老面孔继续自己的强势发挥，那也许在下一期栏目，榜单就将迎来翻天覆地的变化，下周同一时间，我们不见不散咯！
BONUSBANK
Sobald du alle 35 Belohnungsstufen abgeschlossen hast, ist die Bonusbank erhältlich! Die Bonusbank erlaubt dir das Sammeln zusätzlichen Goldes.
Du erhältst pro 10 gesammelter Kronen jeweils 250 Bonusbankgold, bis deine Bonusbank voll ist.
Dein Bonusbankgold kannst du dir am Ende der Saison abholen.
WIE FUNKTIONIERT DER PASS ROYALE?
Du musst einfach nur spielen und Kronen verdienen. So steigst du Stufen im Pass Royale auf und kannst neue Belohnungen freischalten!
MIT PASS ROYALE
Du brauchst 10 Kronen, um eine Belohnungsstufe freizuschalten. Eine Stufe enthält 1 Pass-Royale-Belohnung und 1 Kronentruhe.
Es gibt kein Zeitlimit für das Freischalten von Belohnungsstufen, du musst also einfach nur Kronen verdienen!
GRATIS
Jede Belohnungsstufe enthält 1 Kronentruhe.
Alle 24 Stunden wird 1 Belohnungsstufe freigeschaltet. An Wochenenden werden alle 24 Stunden sogar 2 Stufen freigeschaltet!
In jeder Saison gibt es auf der letzten Stufe statt einer gewöhnlichen Kronentruhe eine legendäre Truhe als Belohnung!
Du kannst Kronentruhen während der Saison ansammeln. Du musst also nicht jeden Tag eine Truhe freischalten!
Kronen kannst du in jedem Spielmodus außer im Ausbildungslager, in Testspielen und privaten Turnieren verdienen!
OHNE PASS ROYALE SPIELEN
Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:
34 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)
EINE LEGENDÄRE TRUHE
(wenn du zu Beginn der Saison in Arena 6 oder höher bist)
先月より、待望のシーズン2が始まったアジアの頂点を決める『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』
「スターピラミッド」Week 1で最もアリーナで活躍したカード・デッキを見ていきましょう！
カード勝率ランキング