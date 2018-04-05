Reddit-Decks-Herausforderung
Verpasst nicht eure Chance mit 8 Decks, die von unser eigenen Clash Royale reddit community erstellt worden sind, zu spielen!
Bei über 4.000 eingesendeten Decks, wurde für 8 Decks gestimmt, die für würdig befunden wurden r/ClashRoyale/ in der Reddit-Decks-Herausforderung (6. - 9. April) zu repräsentieren. Schaut euch die Decks und die Tipps und Tricks der Deck-Ersteller an!
Tippt auf das Bild eines Decks um es zu kopieren!
"Dank Magical Ram" von u/Navini04 - Tipps zum Deck!
"Magic Double Prince" von u/Alpii69 - Lerne das Deck zu benutzen!
"Magical Miner Poison" - von u/Schmedricks27 - Verwirrt? Hier geht es zur Schritt-für-Schritt Erklärung!
"Mineroon" von ⭐Andres⭐ ❤️️;) - Anleitung zum Deck!
"miner-magic" von u/Osuka06 - Keine Angst vor großen Truppen!
"Ghostly Bridge Spam" - von u/Dylcal22 - Verteidige gut kontere besser!
"Woodland Warriors" - von u/notsodevious - Hab keine Angst zu spammen!
"Balloon Parade" - von u/RslimS - Vollständige Anleitung!
Tretet der Unterhaltung im Forum bei! GLHF!
Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale-Team