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5. Apr. 2018
Blog – Clash Royale

Reddit-Decks-Herausforderung

Verpasst nicht eure Chance mit 8 Decks, die von unser eigenen Clash Royale reddit community erstellt worden sind, zu spielen!

Bei über 4.000 eingesendeten Decks, wurde für 8 Decks gestimmt, die für würdig befunden wurden r/ClashRoyale/ in der Reddit-Decks-Herausforderung (6. - 9. April) zu repräsentieren. Schaut euch die Decks und die Tipps und Tricks der Deck-Ersteller an!

Tippt auf das Bild eines Decks um es zu kopieren!

"Dank Magical Ram" von u/Navini04 - Tipps zum Deck!

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"Magic Double Prince" von u/Alpii69 - Lerne das Deck zu benutzen!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000002;28000008;26000001;28000000;26000003;26000027;26000016;26000062

"Magical Miner Poison" - von u/Schmedricks27 - Verwirrt? Hier geht es zur Schritt-für-Schritt Erklärung

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000038;27000003;28000009;28000011;26000032;26000046;26000062

"Mineroon" von ⭐Andres⭐ ❤️️;) - Anleitung zum Deck!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;28000008;28000009;26000006;26000004;26000032;26000046;26000042

"miner-magic" von u/Osuka06 - Keine Angst vor großen Truppen

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;27000006;26000011;28000009;28000011;26000032;26000042;26000062

"Ghostly Bridge Spam" - von u/Dylcal22 - Verteidige gut kontere besser!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000000;26000036;26000027;26000050;26000037;26000062

"Woodland Warriors" - von u/notsodevious - Hab keine Angst zu spammen

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000049;26000036;28000012;26000044;28000011;26000046;26000062

"Balloon Parade" - von u/RslimS - Vollständige Anleitung

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000012;26000025;26000006;26000032;26000026;26000037

Tretet der Unterhaltung im Forum bei! GLHF!

Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale-Team