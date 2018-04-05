Verpasst nicht eure Chance mit 8 Decks, die von unser eigenen Clash Royale reddit community erstellt worden sind, zu spielen!

Bei über 4.000 eingesendeten Decks, wurde für 8 Decks gestimmt, die für würdig befunden wurden r/ClashRoyale/ in der Reddit-Decks-Herausforderung (6. - 9. April) zu repräsentieren. Schaut euch die Decks und die Tipps und Tricks der Deck-Ersteller an!

Tippt auf das Bild eines Decks um es zu kopieren!