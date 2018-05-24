24. Mai 2018
Blog – Clash Royale
Registriere dich und sichere deine Spielstände.
Schütze deine Spielkonten
Die Supercell ID ist ein brandneuer Service, mit dem du deine Spielstände schützen und auf alle deine Geräte übertragen kannst. Finde heraus, wie es funktioniert!
Wie das funktioniert?
Die Registrierung ist ganz einfach. Öffne die Spieleinstellungen und tippe dort auf „Supercell ID”. Das Ganze dauert nur ein bis zwei Minuten – du benötigst nicht einmal ein Passwort!
Sieh dir das Tutorial an!
Sieh dir das folgende Videotutorial an, um mehr zu erfahren!
Das war’s!
Rufe die Spieleinstellungen auf und registriere dich jetzt!
Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale Team