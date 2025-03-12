Auf der Retro-Rangliste gilt es, 30 Stufen zu bezwingen. Jeder Sieg bringt dich näher an die Spitze und belohnt dich mit Gold und Saisonmarken. Erreiche die letzte Stufe, um ein exklusives Retro-Royale-Emote freizuschalten!

Über Niederlagen brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Sie werfen dich nicht zurück. Auf dieser Reise dreht sich alles um Nostalgie!