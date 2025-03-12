Retro-Royale ist da!
Spiel, als wäre es wieder 2017!
Reise vom 12. bis zum 26. März in der Zeit zurück und erlebe Clash Royale wie damals, als der Königsgeist zum ersten Mal die Arena heimsuchte! Erklimme die Retro-Rangliste mit einer begrenzten Auswahl von 80 klassischen Karten und kämpfe um exklusive Belohnungen!
Spiel wie ein Urgestein!
Hast du dich jemals gefragt, wie Clash Royale in der Anfangsphase aussah? Jetzt hast du die Gelegenheit, das Spiel wie vor der Einführung von Turmtruppen, Entwicklungen und Champions zu erleben!
Erklimme die Retro-Rangliste!
Auf der Retro-Rangliste gilt es, 30 Stufen zu bezwingen. Jeder Sieg bringt dich näher an die Spitze und belohnt dich mit Gold und Saisonmarken. Erreiche die letzte Stufe, um ein exklusives Retro-Royale-Emote freizuschalten!
Über Niederlagen brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Sie werfen dich nicht zurück. Auf dieser Reise dreht sich alles um Nostalgie!
Kämpfe um Ruhm!
Wenn du die kompetitive Liga erreichst, wird dein Startrang von deinem Fortschritt auf dem Trophäenpfad abhängig sein.
Danach ergibt sich dein Rang durch deine Leistung in Retro-Royale – ganz wie bei der Duo-Rangliste und beim Legendenpfad. Sammle mehr und mehr Siege an, um in der Rangliste aufzusteigen und deine Retro-Expertise unter Beweis zu stellen!
Retro-Royale wird nicht für Testspiele verfügbar gemacht werden, also koste das Ereignis voll aus, solange es läuft!
Exklusive Abzeichen
Nach dem 26. März erhältst du Abzeichen je nach deinem Fortschritt in Retro-Royale:
Ein Abzeichen für mindestens einen Sieg in der Retro-Rangliste.
Ein Abzeichen für das Erreichen der kompetitiven Liga.
Retro-Saisonshop
Während Retro-Royale bestücken wir den Saisonshop mit einzigartigen Bannern und einem Emote. Nutze unbedingt deine verbleibenden Saisonmarken, bevor das Ereignis endet!
Wir freuen uns, Retro-Royale in die Arena zu bringen, und würden gerne deine Meinung dazu hören! Teile dein Feedback auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Clash Royale:
Mach dich bereit, zu spielen, als wäre es wieder 2017!
Wir sehen uns in der Arena!Dein Clash Royale-Team