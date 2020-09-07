Die Pass Royale Belohnungen beinhalten:

Einzigartige Turmskin & Emote

40.000 Gold

6 x Pass Royale Blitztruhe

3 x Rare Pass Royale Blitztruhe (garantiert seltene Karten!)

4 x Epic Pass Royale Blitztruhe (garantiert epische Karten!)

4 Tauschmarken

Bis zu 7 Blitzschläge pro Truhe*

1 Legendäre Truhe! (garantiert legendäre Karte!)**

Bonus Bank Gold (bis zu 10.000 Gold)

* Blitzschläge ermöglichen es dir, Karten zu ersetzen, um bessere Chancen zu haben, die von dir gewünschten Karten zu erhalten

** Wenn du in Arena 6 oder höher bist