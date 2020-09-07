Saison 15 Pass Royale
WAS IST PASS ROYALE?
Schalte 70 Belohnungsstufen frei, indem du Kronen aus der Schlacht verdienst!
Pass Royale schaltet einzigartige Belohnungen und Vorteile der Saison 15 frei.
EXKLUSIVER INHALT
Nur in Saison 15 verfügbar!
Kolosseum Schlossturmskin
Exklusives Kobold-Daumen-hoch-Emote
GRATIS
Clanschiff Turmskin
Einmal freigeschaltet, wirst du diese für immer behalten, aber sie können nur in Staffel 15 verdient werden!
70 BELOHNUNGSSTUFEN FREIZUSCHALTEN
35 Pass Royale Belohnungsstufen
35 KOSTENLOSE Belohnungsstufen (inkl. Turmskin!)
35 PASS ROYALE BELOHNUNGSSTUFEN
Die Pass Royale Belohnungen beinhalten:
Einzigartige Turmskin & Emote
40.000 Gold
6 x Pass Royale Blitztruhe
3 x Rare Pass Royale Blitztruhe (garantiert seltene Karten!)
4 x Epic Pass Royale Blitztruhe (garantiert epische Karten!)
4 Tauschmarken
Bis zu 7 Blitzschläge pro Truhe*
1 Legendäre Truhe! (garantiert legendäre Karte!)**
Bonus Bank Gold (bis zu 10.000 Gold)
* Blitzschläge ermöglichen es dir, Karten zu ersetzen, um bessere Chancen zu haben, die von dir gewünschten Karten zu erhalten
** Wenn du in Arena 6 oder höher bist
PASS ROYALE VORTEILE
Mit Pass Royale schaltest du folgendes sofort frei:
Unbegrenzte Wiedereintritte und Fortsetzung für besondere Herausforderungen
Automatische Truhenenöffnung
(stelle deine nächste Truhe in die Warteschlange)
Strikes für alle Pass Royale & Kronentruhen
Ein exklusiver Pass Royale Goldname
Geschenke für alle Clanmitgliedern
BONUS BANK
Nachdem alle 35 Stufen abgeschlossen sind, steht die Bonus Bank zum Auffüllen zur Verfügung! Die Bonusbank ermöglicht es dir, zusätzliches Gold zu sammeln.
Jede 10 verdiente Kronen fügt 250 Bonusbank-Gold hinzu, bis deine Bonus Bank voll ist!
Am Ende der Saison kannst du dein gesamtes Bonus Bank Gold einfordern.
WIE FUNKTIONIERT PASS ROYALE?
Wenn du einfach nur spielst und Kronen verdienst, kommst du durch die Pass Royale Ränge und schaltest neue Belohnungen frei!
MIT PASS ROYALE
Jede Belohnungsstufe benötigt 10 Kronen zum Freischalten. Ein Rang enthält 1 Pass Royale Belohnung & 1 Kronen-Truhe.
Du hast keine Zeiten für die Freischaltung des Belohnungsrangs, also musst du dir nur Kronen verdienen!
KOSTENLOS
Jede Belohnungsstufe enthält 1 Kronen-Truhe.
Alle 24 Stunden wird 1 Belohnungsstufe freigeschaltet. Außer an Wochenenden, wo alle 24 Stunden 2 Belohnungsstufen freigeschaltet werden!
Der letzte Rang jeder Saison enthält eine legendäre Truhe anstelle einer normalen Kronentruhe!
Kronentruhen stapeln sich während einer Saison - keine Sorge, wenn du es nicht schaffst, jeden Tag eine freizuschalten!
Du kannst Kronen in jedem Spielmodus verdienen, außer in Trainingslagern, Freundschaftskämpfen und privaten Turnieren!
SPIELEN OHNE PASS ROYALE
Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden KOSTENLOSEN Belohnungen erhalten:
TURMSKIN (Clanschiff)!
34 Kronentruhen (enthält Edelsteine und Karten jeder Seltenheit)
1 LEGENDÄRE TRUHE (wenn du dich zu Beginn der Saison in Arena 6 oder höher befindest)
WIE ERHALTE ICH DEN PASS ROYALE?
Öffne Clash Royale
Tippe oben auf deinen Bildschirm oder im Shop auf Pass Royale.
Pass Royale kaufen
Herzlichen Glückwunsch - Du hast jetzt Pass Royale! Genieße die exklusiven Belohnungen und viel Glück in Saison 15!
Der Pass Royale ist für die Saison gültig, in der er gekauft wurde (z.B. Saison 15).