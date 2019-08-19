Saison 4 der A1 eSports steht in ihren Startlöchern!
Die A1 eSports League ist eine der größten eSports Ligen im deutschsprachigen Raum und Clash Royale ist in der 4. Auflage wieder als Ligatitel mit am Start. Kann der junge Spieler ItzSnakeZz seinen Titel verteidigen? Schärft eure Schwerter, spannt eure Bögen und schnappt euch eure Kartendecks – denn es geht um insgesamt 7.000 € Preisgeld!
Bereits am 31. August beginnt die Qualifier Phase der A1 eSports League. In 2 offenen Qualifikationsturnieren kämpfen Spieler aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg um den direkten Einzug in die Liga.
Danach geht es Schlag auf Schlag: In der 7-wöchigen Ligaphase wird euer Können auf die Probe gestellt, denn nur 4 Spieler qualifizieren sich für das offline Finale in Wien.
(Reisekosten und Hotelübernachtungen werden dabei selbstverständlich von der A1 eSports League übernommen.)
Die Anmeldung zur Liga ist ab sofort hier möglich.
Wir sehen uns in der Arena,
Dein Clash Royale-Team!