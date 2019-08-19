Die A1 eSports League ist eine der größten eSports Ligen im deutschsprachigen Raum und Clash Royale ist in der 4. Auflage wieder als Ligatitel mit am Start. Kann der junge Spieler ItzSnakeZz seinen Titel verteidigen? Schärft eure Schwerter, spannt eure Bögen und schnappt euch eure Kartendecks – denn es geht um insgesamt 7.000 € Preisgeld!