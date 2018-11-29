Bereite dich auf das CRL Weltfinale vor! Dieses Jahr haben wir eine Belohnung für alle, die den Live-Stream schauen!

Du kannst KOSTENLOSE BELOHNUNGEN in Clash Royale erhalten, wenn du dir den Live-Stream, zum CRL Weltfinale, auf Youtube ansiehst! Je länger du schaust, desto mehr Belohnungen erhältst du. Kostenlose Belohnungen können Juwelen, Gold oder Truhen sein.

Hier erfährst du wie es funktioniert:

Als erstes musst du dein Clash Royale Konto mit einer Supercell ID verbinden, dies kannst du in den Spieleinstellungen machen.

Du hast schon eine Supercell ID? Spitze! Dann geht es direkt weiter.