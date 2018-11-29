Schaue das Weltfinale für Belohnungen!
Bereite dich auf das CRL Weltfinale vor! Dieses Jahr haben wir eine Belohnung für alle, die den Live-Stream schauen!
Du kannst KOSTENLOSE BELOHNUNGEN in Clash Royale erhalten, wenn du dir den Live-Stream, zum CRL Weltfinale, auf Youtube ansiehst! Je länger du schaust, desto mehr Belohnungen erhältst du. Kostenlose Belohnungen können Juwelen, Gold oder Truhen sein.
Hier erfährst du wie es funktioniert:
Als erstes musst du dein Clash Royale Konto mit einer Supercell ID verbinden, dies kannst du in den Spieleinstellungen machen.
Du hast schon eine Supercell ID? Spitze! Dann geht es direkt weiter.
Sobald dein Konto mit der Supercell ID verbunden ist, stürz dich in den Clash Royale League Live Stream auf YouTube (am 1. Dezember, 3 Uhr) und tippe auf “DROPS ERHALTEN” unter dem Video.
Beachte, dass du vielleicht den Live Chat deaktivieren musst damit du den “DROPS ERHALTEN” Button sehen kannst.
Folge jetzt den Anweisungen um deine Supercell ID mit deinem YouTube Konto zu verknüpfen. Du bist bereit, sobald du das “Verbunden”-Symbol unter dem Live Stream Video siehst.
Das war’s! Nun kannst du dich darauf vorbereiten dein Lieblingsteam zu unterstützen! Schaue den Live-Stream zum CRL Weltfinale, auf Youtube, um kostenlose Belohnungen zu erhalten. Die Caster werden während des Live-Stream einige Belohnungen ankündigen.
Hole deine Belohnungen später im Spiel ab!
Keine Panik, wenn du sie nicht sofort erhältst! :)
Bereite dich vor und verbinde deine Supercell-ID JETZT über folgenden Link:
Schaue das CRL Weltfinale hier!
Die Übertragung in Tokio startet am 1. Dezember um 03.00 Uhr.
Wir sehen uns in der Weltfinal-Arena,
dein Clash Royale-Team
Hinweis:
*Um die Drops erhalten zu können muss das CRL Weltfinale auf einem unserer offiziellen Clash Royale Youtube Kanäle in der YouTube iOS/Android oder über youtube.com über einen Browser geschaut werden, während eine Supercell ID zu Youtube und Clash Royale verbunden ist.