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4. Okt. 2019
Blog – Clash Royale

Schaue dir die CRL an und erhalte Belohnungen!

Der Weg zum CRL West Finale war noch nie so cool!

Erhalte KOSTENLOSE Belohnungen, indem du dich einfach mit deiner Supercell-ID verbindest und mindestens ganze 12 Minuten eine deiner ausgewählten CRL West Übertragung anschaust!

Jede Woche gibt es neue Belohnungen für die folgenden Übertragungen - nur auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Clash Royale League: https://www.youtube.com/Esport...

Hinweis: Du kannst die Belohnungen nur einmal pro Übertragung erhalten!

Und so funktioniert es:

Verbinde zuerst dein Clash Royale-Konto mit der Supercell-ID in den Einstellungen.

Danach musst du dir eine deiner ausgewählten CRL West-Sendung anschauen (jeden Samstag und Sonntag, 18 Uhr deutscher Zeit, vom 05.10.-20.10.) und auf die Schaltfläche „REWARDS“ (Belohnungen) unter dem Video tippen.

Hinweis: Möglicherweise musst du zuerst den Live-Chat deaktivieren, um die Schaltfläche "REWARDS" zu sehen.

Folge den Anweisungen und verbinde deine Supercell-ID mit YouTube. Du hast es geschafft, wenn das Symbol "Verbunden" unter dem Live-Stream-Video zu sehen ist.