Schaue dir die CRL an und erhalte Belohnungen!
Der Weg zum CRL West Finale war noch nie so cool!
Erhalte KOSTENLOSE Belohnungen, indem du dich einfach mit deiner Supercell-ID verbindest und mindestens ganze 12 Minuten eine deiner ausgewählten CRL West Übertragung anschaust!
Jede Woche gibt es neue Belohnungen für die folgenden Übertragungen - nur auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Clash Royale League: https://www.youtube.com/Esport...
Hinweis: Du kannst die Belohnungen nur einmal pro Übertragung erhalten!
Und so funktioniert es:
Verbinde zuerst dein Clash Royale-Konto mit der Supercell-ID in den Einstellungen.
Danach musst du dir eine deiner ausgewählten CRL West-Sendung anschauen (jeden Samstag und Sonntag, 18 Uhr deutscher Zeit, vom 05.10.-20.10.) und auf die Schaltfläche „REWARDS“ (Belohnungen) unter dem Video tippen.
Hinweis: Möglicherweise musst du zuerst den Live-Chat deaktivieren, um die Schaltfläche "REWARDS" zu sehen.
Folge den Anweisungen und verbinde deine Supercell-ID mit YouTube. Du hast es geschafft, wenn das Symbol "Verbunden" unter dem Live-Stream-Video zu sehen ist.