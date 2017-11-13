Die europäische Herbstsaison des Crown Championship ist, mit einem frisch gekrönten Champion, zu Ende gegangen.

Der Sieger ist:

loupanji (Frankreich)

Das Endspiel der Herbstsaison

Seht das siegreiche Deck in Aktion und macht euch für das Weltfinale bereit indem ihr dieses spannende Endspiel der europäischen Herbstsaison anschaut.