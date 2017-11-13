13. Nov. 2017
Blog – Clash Royale
Schaut euch das Endspiel der EU Herbstsaison an!
Die europäische Herbstsaison des Crown Championship ist, mit einem frisch gekrönten Champion, zu Ende gegangen.
Der Sieger ist:
loupanji (Frankreich)
Das Endspiel der Herbstsaison
Seht das siegreiche Deck in Aktion und macht euch für das Weltfinale bereit indem ihr dieses spannende Endspiel der europäischen Herbstsaison anschaut.
Crown Championship Weltfinale
Ein Spieler wird zum besten Clash Royale Spieler der Welt gekrönt!
Stellt sicher dabei zuzusehen, wie dieser Champion gegen andere Finalisten um den ultimativen Sieg bei dem Crown Championship Weltfinale am 3. Dezember kämpfen wird.
Holt euch Tickets für das Weltfinale!
Noch sind Tickets mit exklusiven Fanartikeln verfügbar!
Wir sehen uns beim WELTFINALE,
euer Clash Royale Team