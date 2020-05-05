此外，CRSC第2賽季初始排位賽與金字塔積分賽已經全部結束，讓我們一起來看看10位參加個人賽總決賽選手的勝率情況。積分第一的Auk在出戰20個BO3的情況下勝率高達70%，不但挑戰賽全勝、冒泡賽也是可圈可點。而Higher因為長期位居金字塔高位，打得局不是準決賽就是決賽，所以7勝7負的戰績也可以理解。Coco和Lim | Endo則非常恐怖，一個勝率90%一個勝率83%，絕對是總決賽的奪冠熱門。

PANDORA和KK則保持著連續6週守擂成功的出色發揮，但相比6戰全勝的挑戰賽戰績，KK 2勝7敗的冒泡賽戰績有點差，沒有一週能殺至高位。Panda在7週比賽中斬獲兩次亞軍，8勝5敗的成績也是競爭力十足。三位年輕的選手ONE-TWO、XYD和Detect Proudwolf則相對打得場次沒那麼多，但拿到總決賽門票的他們必將全力以赴，爭取在總決賽上大放異彩。

好了，看完了本期的數據分析，你是否對CRSC第2賽季總決賽哪些選手能脫穎而出？哪些牌組會在場上大鳴大放？本週末CRSC將休息一週，10月23日、24日（下週六至週日）每天17點，CRSC第2賽季總決賽連戰兩天，我們不見不散！