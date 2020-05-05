Anpassungen der Spielbalance für Saison 11
Welch ein Zufall! 11 Spielbalance-Änderungen in Saison 11! Die Änderungen an der Kampfheilerin, Mini-P.E.K.K.A. und dem Tornado werden das Metagame stark beeinflussen!
另外，最強賽區爭霸賽陣容也已浮出水面，Auk、Higher、ONE-TWO將代表中國大陸賽區出戰，日本賽區則是Lim | Endo、PANDORA、KK三巨頭，韓國賽區由Coco、SandBox和Seori領銜，東南亞賽區則是Panda、Detect Proudwolf和guoyuan。
TORNADO UND TRUPPEN
TORNADO
ÜBERARBEITET!
Dauer
um 50 % reduziert
Sogwirkung um 65 % erhöht
Schaden pro Sekunde
um 100 % erhöht
Verursacht nun Schaden an
Gebäuden
und 35% seines Schadens an
Kronentürmen
.
KÖNIGLICHE LUFTPOST!
Schaden
um 27 % erhöht
다음은 덱 핵심 카드 순서입니다.
지난주 1위였던 광부는 2위로 밀려나고, 메가 나이트가 이주의 코어 카드 1위를 차지했습니다!
KAMPFHEILERIN
마지막으로 선수 승률 순위입니다!
지난 7주간 스타 챔피언십 시즌 2에 출전한 선수들의 승률 순위입니다.
1위는 챌린저 데이에서 무려 5승 0패를 기록한 Auk 선수가 1위를 차지했습니다!
4위를 차지한 한국의 COCO 선수도 순위표에 보이네요!
COCO 선수는 4위에 머물렀지만, 전체 승률은 무려 90%로 10명의 선수 중 가장 높은 승률을 자랑하고 있습니다.
DRACHENBABY
Trefferpunkte
um 8 % reduziert
MAGIESCHÜTZE
Reichweite erhöht (6 -> 7)
Trefferpunkte um 10 % reduziert
Mini-P.E.K.K.A.
Nahkampfreichweite reduziert:
Mittel -> gering
上週末，十大天王爭霸賽CRSC第2賽季最後一週劃下句點，選手們聯手奉獻了94局1V1對決，總共有82張卡牌、75套牌組登場亮相，讓我們繼續透過各大榜單看看上週比賽的數據情況，同時選手7週的勝率榜也火熱出爐。
卡牌登場榜
ERDBEBEN
登場榜變化不大，火球依然牢牢佔據著頭名，登場率雖然下跌了11個點，但仍然到達恐怖的62%，和其他卡牌有著檔次上的鴻溝。與前一週相比，牢籠、小骷髏、滾木、姥姥、重甲、超騎和礦工依然位列榜單前列，唯一兩處變化來自飛行器和雪球取代了幻刺和電法。在平衡性調整一個多月之後，版本環境已經趨於穩定，騙火球的體系成為當之無愧的版本之子。
卡牌勝率榜
KOBOLDKÄFIG
勝率榜單，伐木工以突破7成的勝率殺到第一，地獄龍、蠻羊緊隨其後，再加上排名第8的地震和第10的幻刺，這5張卡牌來自同一套6傳奇全明星超騎羊，這套奢華的牌組勝率相當可以。其他上榜卡牌，炮車連續多週勝率居高不下，偽核幽靈也是上榜常客，天狗和皇豬成為版本最穩的兩大核心，滾桶雖然登場率拼不過雪球滾木，但勝率卻高出不少。
核心登場榜
KOBOLDHÜTTE
核心表現榜單，版本四大天王的地位依然是不可動搖，超騎、礦工、皇家豬和蠻羊都是連續多週霸榜、統治力屹立不搖，圍繞這四張核心組成的牌組幾乎佔比可以達到一半以上。墓園則取代了上週熱門的大皮卡，重新奪回了前五的位置。
其他核心，天狗、大皮卡、野豬、皇巨、迫炮也有一定的出場機率，屬於是上面五大核心之下的第二梯隊。炸彈兵、鑽地機、石頭人、電巨、氣球、攻城槌、飛桶、電磁炮則只有零星的上場。
牌組數據榜
OFEN
牌組數據榜，精銳迫炮礦高居第一，這套牌組既有礦工、迫炮這種磨血核心，也能抓住機會用精銳一波帶走，但防守極其考驗選手的操作，小費玩家可以嘗試一下。第二熱門的牌組則是皇豬炮車，作為當前版本的頂尖牌組，你絕對值得擁有。超騎墓園、雙房套和複製狗緊隨其後，前兩套尤其適合手速較慢的玩家，可以慢慢經營以防守為主，複製狗則作為萬年大招，只要抓住對面範圍傷害不足基本可以一波打死。
值得一提的是，勝率榜單上提到的那套六傳奇超騎羊在上週末兩戰全勝，，牌組構成為：超騎、蠻羊、伐木工、幻刺、電法、地獄龍、地震以及雪球，其中六張部隊卡牌都是傳奇卡，養成難度很大，但打起來威力不凡，若有足夠條件或許可以嘗試看看。
選手勝率榜
*由上而下按照個人積分前10順序排列
BARBARENHÜTTE
此外，CRSC第2賽季初始排位賽與金字塔積分賽已經全部結束，讓我們一起來看看10位參加個人賽總決賽選手的勝率情況。積分第一的Auk在出戰20個BO3的情況下勝率高達70%，不但挑戰賽全勝、冒泡賽也是可圈可點。而Higher因為長期位居金字塔高位，打得局不是準決賽就是決賽，所以7勝7負的戰績也可以理解。Coco和Lim | Endo則非常恐怖，一個勝率90%一個勝率83%，絕對是總決賽的奪冠熱門。
PANDORA和KK則保持著連續6週守擂成功的出色發揮，但相比6戰全勝的挑戰賽戰績，KK 2勝7敗的冒泡賽戰績有點差，沒有一週能殺至高位。Panda在7週比賽中斬獲兩次亞軍，8勝5敗的成績也是競爭力十足。三位年輕的選手ONE-TWO、XYD和Detect Proudwolf則相對打得場次沒那麼多，但拿到總決賽門票的他們必將全力以赴，爭取在總決賽上大放異彩。
好了，看完了本期的數據分析，你是否對CRSC第2賽季總決賽哪些選手能脫穎而出？哪些牌組會在場上大鳴大放？本週末CRSC將休息一週，10月23日、24日（下週六至週日）每天17點，CRSC第2賽季總決賽連戰兩天，我們不見不散！
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