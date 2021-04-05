Saison 22: Belohnungen (MAGISCHE GEGENSTÄNDE)
Schalte Belohnungen frei, indem du Türme zerstörst und so Kronen verdienst!
Hol dir den Pass Royale, um einzigartige Belohnungen und Vorteile für Saison 22 freizuschalten.
Pass-Royale- und Gratisbelohnungen enthalten jetzt neue MAGISCHE GEGESTÄNDE!
PASS-ROYALE-BELOHNUNGEN
Einzigartiger P.E.K.K.A.-Turmskin und -emote
1 Universalbuch (füllt den Verbesserungsfortschritt einer Karte komplett auf)
1 Magische Münze (Gratis-Kartenverbesserung)
2 Truhenschlüssel (öffnet eine beliebige Truhe in deinen Truhenplätzen sofort)
1 Legendärer Joker
Epische Joker
Seltene Joker
Gewöhnliche Joker
40.000 Gold
4 Tauschmarken
Bonusbank-Gold (bis zu 10.000 Gold)
Pass-Royale-Besitzer bekommen zusätzlich unbegrenzte Teilnahmen an besonderen Herausforderungen, einen exklusiven GOLDENEN NAMEN und können Truhen zum Öffnen in einer Warteschlange aneinanderreihen!
GRATISBELOHNUNGEN
Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:
1 Buch der Karten
10 epische Joker
20 seltene Joker
100 gewöhnliche Joker
2 Truhenschlüssel
34 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)
1 LEGENDÄRER JOKER
Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar. PASS-ROYALE-BESITZER KÖNNEN EBENFALLS DIE GRATISBELOHNUNGEN ERHALTEN!
Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar.
Belohnungen für Spieler in den Arenen 4–6 können im Spiel angesehen werden.