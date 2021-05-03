Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
3. Mai 2021
Blog – Clash Royale

Saison 23: Überblick & Belohnungen

Schalte Belohnungen frei, indem du Türme zerstörst und so Kronen verdienst!

Hol dir den Pass Royale, um einzigartige Belohnungen und Extras für Saison 23 freizuschalten.

PASS-ROYALE-BELOHNUNGEN

  • Einzigartiger Thermalbad-Turmskin & das allererste Minenwerfer-Emote.

  • 1 Universalbuch (füllt den Verbesserungsfortschritt einer Karte komplett auf)

  • 1 Magische Münze (Gratis-Kartenverbesserung)

  • 2 Truhenschlüssel (öffnet eine beliebige Truhe in deinen Truhenplätzen sofort)

  • 1 Legendärer Joker

  • Epische Joker

  • Seltene Joker

  • Gewöhnliche Joker

  • 40.000 Gold

  • 4 Tauschmarken

  • Bonusbank-Gold (bis zu 10.000 Gold)

Pass-Royale-Besitzer bekommen zusätzlich unbegrenzte Teilnahmen an besonderen Herausforderungen, einen exklusiven GOLDENEN NAMEN und können Truhen zum Öffnen in einer Warteschlange aneinanderreihen!

GRATISBELOHNUNGEN

Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:

  • 1 Buch der Karten

  • 10 epische Joker

  • 20 seltene Joker

  • 100 gewöhnliche Joker

  • 2 Truhenschlüssel

  • 25 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)

  • 1 LEGENDÄRER JOKER

Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar. PASS-ROYALE-BESITZER KÖNNEN EBENFALLS DIE GRATISBELOHNUNGEN EINSAMMELN!

Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar.

Belohnungen für Spieler in den Arenen 4–6 können im Spiel angesehen werden.

WÜRDEST DU GERN MEHR DARÜBER ERFAHREN?

TIPPE HIER, um weitere Informationen zu erhalten und Antworten zu den häufigsten Fragen zum Pass Royale zu finden!