Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:

1 Buch der Karten

10 epische Joker

20 seltene Joker

100 gewöhnliche Joker



2 Truhenschlüssel



25 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)



1 LEGENDÄRER JOKER

Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar. PASS-ROYALE-BESITZER KÖNNEN EBENFALLS DIE GRATISBELOHNUNGEN EINSAMMELN!