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6. Dez. 2021
Blog – Clash Royale

Clash-Weihnachtssaison – Allgemeines und Belohnungen

Schalte Belohnungen frei, indem du Türme zerstörst und so Kronen verdienst!

Hol dir den Pass Royale, um einzigartige Saisonbelohnungen und -extras freizuschalten.

PASS-ROYALE-BELOHNUNGEN

  • Einzigartiger Bogenschützen-Königin-Turmskin & Bogenschützen-Königin-Emote

  • 1 Universalbuch (füllt den Verbesserungsfortschritt einer Karte komplett auf)

  • 1 Magische Münze (Gratis-Kartenverbesserung)

  • 2 Truhenschlüssel (öffnet eine beliebige Truhe in deinen Truhenplätzen sofort)

  • 1 Legendärer Joker

  • Epische Joker

  • Seltene Joker

  • Gewöhnliche Joker

  • 40.000 Gold

  • 4 Tauschmarken

  • Bonusbank-Gold (bis zu 25.000 Gold)

Pass-Royale-Besitzer bekommen zusätzlich unbegrenzte Teilnahmen an besonderen Herausforderungen, einen exklusiven GOLDENEN NAMEN und können Truhen zum Öffnen in einer Warteschlange aneinanderreihen!

GRATISBELOHNUNGEN

Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:

  • Legendäres

    Buch der Karten

  • Königliche Jokertruhe

  • 10 Epische Joker

  • 20 Seltene Joker

  • 50 gewöhnliche Joker

  • 2 Truhenschlüssel

  • 33 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)

  • 1 LEGENDÄRER JOKER

Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar. PASS-ROYALE-BESITZER KÖNNEN EBENFALLS DIE GRATISBELOHNUNGEN EINSAMMELN!

Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar.

Belohnungen für Spieler in den Arenen 4–6 können im Spiel angesehen werden.

Video

WÜRDEST DU GERN MEHR ERFAHREN?

TIPPE HIER, um weitere Informationen zu erhalten und Antworten zu den häufigsten Fragen zum Pass Royale zu finden!