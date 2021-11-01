Champion-Saison – Allgemeines und Belohnungen
Schalte Belohnungen frei, indem du Türme zerstörst und so Kronen verdienst!
Hol dir den Pass Royale, um einzigartige Saisonbelohnungen und -extras freizuschalten.
PASS-ROYALE-BELOHNUNGEN
Einzigartiger Skelettkönig-Turmskin und das 3-Kronen-Pfeile-Emote
1 Universalbuch (füllt den Verbesserungsfortschritt einer Karte komplett auf)
1 Magische Münze (Gratis-Kartenverbesserung)
2 Truhenschlüssel (öffnet eine beliebige Truhe in deinen Truhenplätzen sofort)
1 Legendärer Joker
Epische Joker
Seltene Joker
Gewöhnliche Joker
40.000 Gold
4 Tauschmarken
Bonusbank-Gold (bis zu 25.000 Gold)
Pass-Royale-Besitzer bekommen zusätzlich unbegrenzte Teilnahmen an besonderen Herausforderungen, einen exklusiven GOLDENEN NAMEN und können Truhen zum Öffnen in einer Warteschlange aneinanderreihen!
GRATISBELOHNUNGEN
Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:
1
Seltenes
Buch der Karten
1
Königliche Jokertruhe
10 Epische Joker
20 Seltene Joker
50 gewöhnliche Joker
2 Truhenschlüssel
33 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)
1 LEGENDÄRER JOKER
Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar. PASS-ROYALE-BESITZER KÖNNEN EBENFALLS DIE GRATISBELOHNUNGEN EINSAMMELN!
Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar.
Belohnungen für Spieler in den Arenen 4–6 können im Spiel angesehen werden.