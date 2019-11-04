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4. Nov. 2019
Blog – Clash Royale

ANPASSUNGEN DER SPIELBALANCE FÜR SAISON 5!

Kommende Balanceänderungen (4.11.)

Die Balanceänderungen für Saison 5 betreffen die Hexe, den Elixiergolem, den Scharfrichter und 4 weitere Karten! Mehr über die vollständigen Balanceänderungen erfährst du unten.

Hexe

  • Flächenschaden entfernt

  • Treffergeschwindigkeit reduziert:

    1,4 Sek. > 1,7 Sek.

  • Spawn-Zeit für erste Skelette erhöht:

    1 Sek. -> 3,5 Sek.

  • Masse erhöht:

    100 % (wird nicht mehr von Skeletten geschoben)

Elixiergolem

  • Trefferpunkte

    -10 %

  • Betrifft alle Formen

    (Elixiergolem, Elixierminigolem, Elixierklecks)

Mauerbrecher:

  • Schaden:

    -19 %

  • Flächenschaden-Radius reduziert:

    2,0 > 1,5

  • Sie werden beim Einsatz etwas weiter voneinander entfernt platziert.

Fischer

Haken-Reichweite reduziert: 7 > 6

Haken-Aufladezeit erhöht: 1 Sek. > 1,1 Sek.

Scharfrichter

Max. Reichweite: 4,5 > 5

Treffergeschwindigkeit reduziert: 2,5 Sek. > 2,7 Sek.
Axt-Radius: -20 %
Axt-Schwebezeit erhöht: 1,0 Sek. -> 1,2 Sek.

Barbarenfass

Schaden: 8 %

Drachenbaby

Trefferpunkte -5 %

​Diese Änderungen treten am 4. November in Kraft!

Möchtest du wissen, warum wir diese Änderungen vorgenommen haben? Schau dir unseren Subreddit an, dort findest du einen Beitrag vom Game Designer von Clash Royale.