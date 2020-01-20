Globales Saison-7-Turnier
Änderungen an globalen Turnieren!
Seit wir globale Turniere vor mehr als einem Jahr eingeführt haben, ist eine Menge Spielerfeedback bei uns eingegangen.
Ausgehend von diesem Feedback haben wir globale Turniere überarbeitet. Die Spitzenspieler werden nun jede Saison hervorgehoben, und die Belohnungen für sämtliche Spieler fallen größer aus.
Neuerungen
Ein globales Turnier pro Saison
Größere Belohnungen
Eine Hall of Fame der besten 100 Spieler
Exklusives Emote als Belohnung für eine Platzierung unter den besten 100 Spielern
Wie funktionieren globale Turniere?
Um teilnehmen zu können, musst du mindestens Königslevel 8 erreicht haben.
Für das Gewinnen von Matches bekommst du
GRATISBELOHNUNGEN
.
Sichere dir mithilfe von Juwelen BONUSBELOHNUNGEN.
Mit fünf Niederlagen scheidest du aus und kannst
nicht
weiterspielen oder dem Turnier erneut beitreten.
La troisème édition de la CWA Cup est là, avec plusieurs nouveautés :
format par équipe
10.000 $ de cagnotte
Le tournoi sera composé de 16 équipes de 2 joueurs. 14 équipes seront invitées et 2 issues de qualifications (13 et 14 juillet). Ces 16 équipes seront divisées en 4 groupes et chaque top 2 se qualifiera pour la grande finale.
Diese Änderungen gelten erst ab dem GLOBALEN SAISON-7-TURNIER, welches in Kürze beginnt!
Unter den Herausforderungen kannst du sehen, welche coolen Belohnungen auf dich warten!
VIEL GLÜCK!