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20. Jan. 2020
Blog – Clash Royale

Globales Saison-7-Turnier

Änderungen an globalen Turnieren!

Seit wir globale Turniere vor mehr als einem Jahr eingeführt haben, ist eine Menge Spielerfeedback bei uns eingegangen.

Ausgehend von diesem Feedback haben wir globale Turniere überarbeitet. Die Spitzenspieler werden nun jede Saison hervorgehoben, und die Belohnungen für sämtliche Spieler fallen größer aus.

Neuerungen

  • Ein globales Turnier pro Saison

  • Größere Belohnungen

  • Eine Hall of Fame der besten 100 Spieler

  • Exklusives Emote als Belohnung für eine Platzierung unter den besten 100 Spielern

Wie funktionieren globale Turniere?

  • Um teilnehmen zu können, musst du mindestens Königslevel 8 erreicht haben.

  • Für das Gewinnen von Matches bekommst du

    GRATISBELOHNUNGEN

    .

  • Sichere dir mithilfe von Juwelen BONUSBELOHNUNGEN.

  • Mit fünf Niederlagen scheidest du aus und kannst

    nicht

    weiterspielen oder dem Turnier erneut beitreten.

La troisème édition de la CWA Cup est là, avec plusieurs nouveautés :

  • format par équipe

  • 10.000 $ de cagnotte

Le tournoi sera composé de 16 équipes de 2 joueurs. 14 équipes seront invitées et 2 issues de qualifications (13 et 14 juillet). Ces 16 équipes seront divisées en 4 groupes et chaque top 2 se qualifiera pour la grande finale.

Diese Änderungen gelten erst ab dem GLOBALEN SAISON-7-TURNIER, welches in Kürze beginnt!

Unter den Herausforderungen kannst du sehen, welche coolen Belohnungen auf dich warten!

VIEL GLÜCK!