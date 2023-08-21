Kannst du dich kurz vorstellen?

- Hallo zusammen! Mein Name ist Lukas. Ich bin 23 Jahre alt und lebe in Brasilien. Ich möchte jedem danken, der mein Emote unterstützt hat. Ich freue mich sehr, dass euch mein Design gefallen hat.

Welche Erfahrung hast du als Designer?

- Ich habe für mich selbst viele Jahre lang Design studiert und einige meiner Kreationen auf verschiedenen sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Hauptsächlich bin ich auf X aktiv. Dort veröffentliche ich Fankunst und einige Zeichnungen.

Wie ist dir die Idee für das Emote gekommen?

- Die Idee kam mir nach einigen Kritzeleien. Ich habe mir etwas ausgedacht, was in verschiedenen Momenten im Spiel Verwendung finden kann und unter den anderen Emotes als etwas Einzigartiges heraussticht.

Was ist deine Lieblingskarte in Clash Royale?

Ich spiele seit sieben Jahren Clash Royale und eine meiner Lieblingskarten ist die Hexe! Mir haben schon immer düstere Einheiten gefallen, die weitere Truppen beschwören können.

Welche Art Aktion würdest du gerne von MAKE sehen?

- Ich freue mich schon auf die nächste MAKE-Aktion. Es wäre toll, wenn man vielleicht eine Kriegsflagge erstellen oder ein Konzept für eine neue Truppe einbringen könnte.

Nochmals danke an alle für die Unterstützung und an das Supercell Make-Team für diese großartige Gelegenheit.

Ich bin LordFink. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.