Die 20-Siege-Herausforderung ist zurück!
Mach dich bereit!
Die schwierigste Herausforderung des Spiels ist wieder da! Dieses Mal ist sie ein offizieller Weg zu den Clash Royale World Finals!
Hast du genug Skill, um 20 Clash Royale-Spiele mit weniger als 3 Niederlagen zu gewinnen?
Alle Spieler, die dieses Jahr die 20-Siege-Herausforderung abschließen, können sich im Turnier-Hub im Spiel für die nächste Phase der Clash Royale League anmelden!
Spieler, die im Turnier-Hub antreten, gewinnen oder verlieren Punkte basierend auf ihren Matchsiegen bzw. -niederlagen. Alle 24 Stunden können 10 Matches gespielt werden. Die besten 128 Spieler rücken zu Phase 3 vor, wenn die Ranglistenphase vorbei ist.
Mehr Infos über die Clash Royale League und die kommenden Phasen findest du HIER!
WANN?
Die Herausforderung beginnt am Donnerstag und dauert 5 Tage:
Beginn
: 6. August, 10:00 Uhr MESZ
Ende
: 11. August, 10 Uhr MESZ
WIE NEHME ICH TEIL?
Gehe einfach zum Ereignis-Menü!
Jeder Spieler hat
3 Gratisversuche
.
3 Niederlagen
und du bist raus.
Für
10 Juwelen
kannst du dich wieder in die Herausforderung einkaufen.
Spieler mit einem
Pass Royale
bekommen
unbegrenzte Versuche
bei der 20-Siege-Herausforderung.
Der Fortschritt in der Herausforderung wird mit jedem neuen Versuch
zurückgesetzt
(0 Siege/0 Niederlagen).
Zu gewinnen gibt es
1 Epische Truhe
,
1 Legendäre Königstruhe
und bis zu
215.000 Gold
!
GEWINNE EIN EXKLUSIVES ABZEICHEN!
Wenn du 17 Siege oder mehr erreichst, schaltest du das 2022er CRL-20-Siege-Herausforderung-Abzeichen frei! Du kannst es in deinem Kampfbanner und deinem Profil anzeigen lassen, um allen zu zeigen, was du drauf hast.
Viel Glück bei der Herausforderung und wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team