Alle Spieler, die dieses Jahr die 20-Siege-Herausforderung abschließen, können sich im Turnier-Hub im Spiel für die nächste Phase der Clash Royale League anmelden!

Spieler, die im Turnier-Hub antreten, gewinnen oder verlieren Punkte basierend auf ihren Matchsiegen bzw. -niederlagen. Alle 24 Stunden können 10 Matches gespielt werden. Die besten 128 Spieler rücken zu Phase 3 vor, wenn die Ranglistenphase vorbei ist.

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