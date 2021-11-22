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22. Nov. 2021
Blog – Clash Royale

Die 20-Siege-Herausforderung kommt!

Die härteste Herausforderung kehrt zurück!

Die beliebteste und anspruchsvollste Herausforderung ist zurück, um die anstehenden Clash Royale League World Finals! zu feiern!

Hast du genug Skill, um 20 Clash Royale-Spiele mit weniger als 3 Niederlagen zu gewinnen?

WANN?

Die Herausforderung beginnt am Donnerstag und dauert 5 Tage:

  • Beginnt

    : 25. November um 10:00 Uhr MEZ

  • Endet

    : 30. November um 10:00 Uhr MEZ

WIE NEHME ICH TEIL?

Gehe einfach zum Ereignis-Menü!

  • Jeder Spieler hat

    3 Gratisversuche

    .

  • 3 Niederlagen

    und du bist raus.

  • Für

    10 Juwelen

    kannst du dich wieder in die Herausforderung einkaufen.

  • Spieler mit einem

    Pass Royale

    bekommen

    unbegrenzte Versuche

    bei der 20-Siege-Herausforderung.

  • Der Fortschritt in der Herausforderung wird mit jedem neuen Versuch

    zurückgesetzt

    (0 Siege/0 Niederlagen).

  • Zu gewinnen gibt es

    1 Epische Truhe

    ,

    1 Legendäre Königstruhe

    und bis zu

    215.000 Gold

    !

GEWINNE EIN EXKLUSIVES ABZEICHEN!

Wenn du 17 Siege oder mehr erreichst, schaltest du das 2021er CRL-20-Siege-Herausforderung-Abzeichen frei! Dieses wird dann als ewiger Beweis deiner Fähigkeiten in deinem Profil angezeigt.

Mach dich bereit für die 20-Siege-Herausforderung und verpass nicht die Clash Royale League World Finals vom 3. bis 5. Dezember!

Viel Glück bei der Herausforderung und wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team