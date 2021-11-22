Die 20-Siege-Herausforderung kommt!
Die härteste Herausforderung kehrt zurück!
Die beliebteste und anspruchsvollste Herausforderung ist zurück, um die anstehenden Clash Royale League World Finals! zu feiern!
Hast du genug Skill, um 20 Clash Royale-Spiele mit weniger als 3 Niederlagen zu gewinnen?
WANN?
Die Herausforderung beginnt am Donnerstag und dauert 5 Tage:
Beginnt
: 25. November um 10:00 Uhr MEZ
Endet
: 30. November um 10:00 Uhr MEZ
WIE NEHME ICH TEIL?
Gehe einfach zum Ereignis-Menü!
Jeder Spieler hat
3 Gratisversuche
.
3 Niederlagen
und du bist raus.
Für
10 Juwelen
kannst du dich wieder in die Herausforderung einkaufen.
Spieler mit einem
Pass Royale
bekommen
unbegrenzte Versuche
bei der 20-Siege-Herausforderung.
Der Fortschritt in der Herausforderung wird mit jedem neuen Versuch
zurückgesetzt
(0 Siege/0 Niederlagen).
Zu gewinnen gibt es
1 Epische Truhe
,
1 Legendäre Königstruhe
und bis zu
215.000 Gold
!
GEWINNE EIN EXKLUSIVES ABZEICHEN!
Wenn du 17 Siege oder mehr erreichst, schaltest du das 2021er CRL-20-Siege-Herausforderung-Abzeichen frei! Dieses wird dann als ewiger Beweis deiner Fähigkeiten in deinem Profil angezeigt.
Mach dich bereit für die 20-Siege-Herausforderung und verpass nicht die Clash Royale League World Finals vom 3. bis 5. Dezember!
Viel Glück bei der Herausforderung und wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team