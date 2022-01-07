Du beginnst bei Arena 1 und baust ein Deck mit den verfügbaren Karten. Du benötigst 3 Siege, um die nächste Arena freizuschalten.

Die ersten 3 Arenen sind im Casual-Modus! Das heißt, Niederlagen werden nicht gezählt.

Ab Arena 4 gelten die üblichen Regeln: Du hast einen Freiversuch, aber nach 3 Niederlagen bist du raus! Für 10 Juwelen kannst du es nochmal versuchen. Für Pass-Royale-Besitzer ist es sogar umsonst!