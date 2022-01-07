Die Arena-Herausforderung ist zurück!
Zeit zum Deckbauen!
WAS IST DAS?
Bei der Arena-Herausforderung baust du dein eigenes Deck nur aus Karten, die bei einer bestimmten Arena freigeschaltet werden. So ähnlich wie beim Trophäenpfad!
WIE FUNKTIONIERT ES?
Du beginnst bei Arena 1 und baust ein Deck mit den verfügbaren Karten. Du benötigst 3 Siege, um die nächste Arena freizuschalten.
Die ersten 3 Arenen sind im Casual-Modus! Das heißt, Niederlagen werden nicht gezählt.
Ab Arena 4 gelten die üblichen Regeln: Du hast einen Freiversuch, aber nach 3 Niederlagen bist du raus! Für 10 Juwelen kannst du es nochmal versuchen. Für Pass-Royale-Besitzer ist es sogar umsonst!
WELCHE BELOHNUNGEN GIBT ES?
50.000 Gold
30 Juwelen
200 Gewöhnliche Joker
100 Seltene Joker
30 Epische Joker
1 Legendärer Joker
3 Truhenschlüssel
6 Tauschmarken
3 Goldtruhen
4 Blitztruhen
1 Riesentruhe
1 Magietruhe
1 Königliche Jokertruhe
Das Raketenritt-Emote!
Die Herausforderung ist vom 8. bis 29. Januar um 9 Uhr MEZ verfügbar.
Das mag sehr aktiven und erfahrenen Spielern vielleicht lang vorkommen, aber da man 45 Siege braucht, um die Herausforderung abzuschließen, wollten wir durch eine Verlängerung möglichst vielen Spielern eine Chance geben.
Viel Glück bei der Herausforderung und wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash-Royale-Team