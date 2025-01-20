Mit der letzten Wartung haben wir vorübergehend die Belohnungstruhen nach dem Kampf für Spieler mit Königsturmlevel 1 bis 9 angepasst. Anpassungen:

Gold- , Magie- und Riesentruhen werden aus dem Verkehr gezogen. Holz- und Kronentruhen werden hinzugefügt.

Die Zeiten für das Öffnen von Truhen werden aktualisiert: Kronentruhen haben jetzt eine 24-stündige Öffnungsdauer. Silber- und Holztruhen werden sofort geöffnet – kein Warten erforderlich.



Bitte beachte, dass der Inhalt jeder Truhe für das Experiment angepasst wurde, damit der Gesamtwert der Belohnungen gleich bleibt!

Für Spieler, die bereits Königsturmlevel 10 erreicht haben, ändert sich nichts.

Spieler, die Level 10 im Laufe des Experiments erreichen, werden wieder auf die übliche Art und Weise Belohnungstruhen für den Kampf freischalten.