TRUHENEXPERIMENT: KÖNIGSTURMLEVEL 1–9
Mit der letzten Wartung haben wir vorübergehend die Belohnungstruhen nach dem Kampf für Spieler mit Königsturmlevel 1 bis 9 angepasst. Anpassungen:
Gold-, Magie- und Riesentruhen werden aus dem Verkehr gezogen. Holz- und Kronentruhen werden hinzugefügt.
Die Zeiten für das Öffnen von Truhen werden aktualisiert:
Kronentruhen haben jetzt eine 24-stündige Öffnungsdauer.
Silber- und Holztruhen werden sofort geöffnet – kein Warten erforderlich.
Bitte beachte, dass der Inhalt jeder Truhe für das Experiment angepasst wurde, damit der Gesamtwert der Belohnungen gleich bleibt!
Für Spieler, die bereits Königsturmlevel 10 erreicht haben, ändert sich nichts.
Spieler, die Level 10 im Laufe des Experiments erreichen, werden wieder auf die übliche Art und Weise Belohnungstruhen für den Kampf freischalten.
Der Grund für das Experiment
Das System der Truhenplätze in Clash Royale ist so alt wie das Spiel selbst. Die Erwartungen neuer Spieler, die dem Spiel heute beitreten, mögen sich von denen zur Zeit der Veröffentlichung des Spiels unterscheiden. Dieses Experiment hilft uns zu verstehen, wie sich Änderungen an der Mechanik zum Öffnen von Truhen auf das Spielerlebnis insgesamt auswirken. Wir nutzen diese Erkenntnisse, um die Belohnungssysteme des Spiels in Zukunft anzupassen.
Bitte beachte, dass es sich um ein Experiment handelt und sich alles wieder ändern kann. Daher ist es wichtig, dass du uns dein Feedback über soziale Netzwerke wie Reddit oder Discord mitteilst!