In den kommenden Wochen wird eurem SCID-Konto eine neue Sicherheitsfunktion hinzugefügt werden. Die Aktivierung dieses Features schützt euer Konto davor, dass böswillige Dritte es wiederherstellen oder sich durch „Phishing“ Zugriff darauf verschaffen können. Durch die Kontoschutz-Funktion werden bei einem Versuch, euer Konto wiederherzustellen, Codes dafür eingegeben werden müssen, die nur von eurem Mobilgerät empfangen werden können. Alternativ können auch eure Wiederherstellungscodes verwendet werden.

Kontoschutz aktivieren

Um die neue Kontoschutz-Funktion zu verwenden, benötigt ihr Folgendes:



Zugriff auf eine Telefonnummer, mit der ihr SMS empfangen könnt.



Einen sicheren Ort, an dem ihr zusätzliche Wiederherstellungscodes aufbewahren könnt, falls ihr den Zugriff auf euer Mobilgerät oder das Gerät an sich verliert.



Die Kontoschutz-Funktion kann in den Einstellungen im Spiel durch Tippen auf „Supercell ID“ aktiviert werden. Die Anweisungen auf dem Bildschirm werden euch durch die Schritte zur Aktivierung der Schutzfunktion führen. Einmal aktiviert, kann die Kontoschutz-Funktion nicht wieder ausgeschaltet werden.



Wiederherstellungscodes

Wie ist vorzugehen, falls ihr den Zugriff auf die Telefonnummer verlieren solltet, die für euer SCID-Konto registriert ist? Uns ist bewusst, dass es zum Leben dazugehört, das Mobilgerät zu wechseln – ob es nun versehentlich beschädigt wird, im Bus liegen bleibt oder ihr euch einfach ein neues Gerät zulegt. Wenn ihr die Kontoschutz-Funktion aktiviert, wird es euch möglich sein, einen Wiederherstellungscode zu generieren.



Der Code ist nur für den Fall, dass ihr jemals den Zugriff auf eure Telefonnummer verliert und daher den SMS-Bestätigungscode nicht aufrufen könnt. Alternativ könnt ihr dann diesen Wiederherstellungscode verwenden. Wir empfehlen euch nachdrücklich, diesen Code an einem sicheren Ort aufzubewahren.



Wiederherstellungscodes können nur einmal benutzt werden, aber ihr könnt jederzeit einen neuen Wiederherstellungscode generieren.

