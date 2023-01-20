Kommende Supercell-ID-Änderungen
Hiermit möchten wir euch mitteilen, dass wir in naher Zukunft ein paar zusätzliche Funktionen für Supercell ID hinzufügen werden. Wir hoffen, dass diese Features sowohl mehr Komfort beim Verwalten eures Supercell-ID-Kontos schaffen, als auch dessen Sicherheit erhöhen, sodass ihr euch darum überhaupt keine Gedanken machen müsst.
Änderung der E-Mail-Adresse für SCID
Eine der Funktionen, die euch demnächst zur Verfügung stehen werden, ist die Möglichkeit, im Spiel eure E-Mail-Adresse für SCID über die SCID-Einstellungen zu ändern. Wenn ihr die E-Mail-Adresse ändert, die mit eurem SCID-Konto verknüpft ist, müsst ihr einen Bestätigungscode eingeben, der an die aktuell registrierte E-Mail-Adresse gesendet wird.
Das Großartige an dieser Funktion ist, dass die Änderung eurer registrierten E-Mail-Adresse für alle unsere Spiele, die mit eurer Supercell ID verknüpft sind, übernommen wird.
Neue Kontoschutz-Funktion
In den kommenden Wochen wird eurem SCID-Konto eine neue Sicherheitsfunktion hinzugefügt werden. Die Aktivierung dieses Features schützt euer Konto davor, dass böswillige Dritte es wiederherstellen oder sich durch „Phishing“ Zugriff darauf verschaffen können. Durch die Kontoschutz-Funktion werden bei einem Versuch, euer Konto wiederherzustellen, Codes dafür eingegeben werden müssen, die nur von eurem Mobilgerät empfangen werden können. Alternativ können auch eure Wiederherstellungscodes verwendet werden.
Kontoschutz aktivieren
Um die neue Kontoschutz-Funktion zu verwenden, benötigt ihr Folgendes:
Zugriff auf eine Telefonnummer, mit der ihr SMS empfangen könnt.
Einen sicheren Ort, an dem ihr zusätzliche Wiederherstellungscodes aufbewahren könnt, falls ihr den Zugriff auf euer Mobilgerät oder das Gerät an sich verliert.
Die Kontoschutz-Funktion kann in den Einstellungen im Spiel durch Tippen auf „Supercell ID“ aktiviert werden. Die Anweisungen auf dem Bildschirm werden euch durch die Schritte zur Aktivierung der Schutzfunktion führen. Einmal aktiviert, kann die Kontoschutz-Funktion nicht wieder ausgeschaltet werden.
Wiederherstellungscodes
Wie ist vorzugehen, falls ihr den Zugriff auf die Telefonnummer verlieren solltet, die für euer SCID-Konto registriert ist? Uns ist bewusst, dass es zum Leben dazugehört, das Mobilgerät zu wechseln – ob es nun versehentlich beschädigt wird, im Bus liegen bleibt oder ihr euch einfach ein neues Gerät zulegt. Wenn ihr die Kontoschutz-Funktion aktiviert, wird es euch möglich sein, einen Wiederherstellungscode zu generieren.
Der Code ist nur für den Fall, dass ihr jemals den Zugriff auf eure Telefonnummer verliert und daher den SMS-Bestätigungscode nicht aufrufen könnt. Alternativ könnt ihr dann diesen Wiederherstellungscode verwenden. Wir empfehlen euch nachdrücklich, diesen Code an einem sicheren Ort aufzubewahren.
Wiederherstellungscodes können nur einmal benutzt werden, aber ihr könnt jederzeit einen neuen Wiederherstellungscode generieren.
HINWEIS: Falls ihr sowohl den Zugriff auf die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, die für euer SCID-Konto registriert sind, als auch den Wiederherstellungscode verliert, wird es euch NICHT möglich sein, euer Konto wiederherzustellen.
Außerdem wird euch der Support nicht bei Konflikten weiterhelfen können, falls ihr in der Vergangenheit euer Konto bzw. Kontoinformationen mit jemandem geteilt habt und nun mehrere Personen versuchen sollten, den Kontoschutz für dasselbe Konto zu aktivieren.
Dieses Feature wird stufenweise eingeführt und zunächst nur in bestimmten Regionen verfügbar sein. Wir wollen die Nutzung der Funktion beobachten, bevor sie auf weitere Regionen ausgeweitet wird. Habt also bitte etwas Geduld, während dieses neue Sicherheitsupdate für SCID implementiert wird.