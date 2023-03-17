Updatevorschau: Saisonmarken & mehr!
Ende dieses Monats kommt ein neues Update! Hier findest du eine kleine Vorschau auf einige der neuen Dinge, die dich erwarten.
Wir haben dem Ereignismenü (das Menü, in dem du besondere Herausforderungen spielst) eine lange überfällige Überarbeitung verpasst. Dort wird es nun wichtige Dinge geben, die sich die Clash Royale-Community gewünscht hat.
SAISONMARKEN & SAISONSHOP
Die größte Änderung an Ereignissen (Spielmodi im Ereignismenü) ist, dass es keine vorbestimmten Belohnungen mehr geben wird.
Wir haben viel Feedback dazu von euch bekommen. Zum Beispiel war die Teilnahme an einigen Herausforderungen es nicht wert, wenn man am Ende nur eine Goldtruhe oder eine bestimmte Karte bekommt, die man nicht braucht.
Um es für Spieler leichter zu machen, die Belohnungen zu bekommen, die sie benötigen, gibt es nun SAISONMARKEN.
In jedem Ereignis, das du spielst, verdienst du Saisonmarken. Diese kannst du im SAISONSHOP ausgeben.
Im Saisonshop wird es eine Vielfalt an Belohnungen geben, die du dir mit deinen Saisonmarken sichern kannst – mit dabei sind Gold, Magische Gegenstände (einschließlich Büchern), Joker, Kampfbanner, Emotes und mehr.
So bekommst du Saisonmarken
Spiele Ereignisse
Mache Fortschritt im Pass Royale (einschließlich auf dem Gratispfad)
Ganz einfach!
Ein Update für Verlierer
Wir wollten erreichen, dass sich sowohl Gewinnen als auch Verlieren besser anfühlt. Daher haben wir ein neues System eingeführt, mit dem man Saisonmarken in Ereignissen verdienen kann.
Am Ende eines Ereigniskampfes bekommst du eine bestimmte Menge an Saisonmarken, die von den folgenden Faktoren abhängt:
Zerstörte Kronentürme
Verteidigte Kronentürme
Ausgegebenes Elixier
Du kannst bis zu 1000 Saisonmarken pro Tag verdienen, indem du Ereignisse spielst. Dieses tägliche Limit kann mit einem Saisonboost erhöht werden. Mit diesem kannst du dir bis zu 7000 Marken täglich holen!
Nachdem du das tägliche Limit erreicht hast, kannst du nach wie vor Ereignisse spielen.
EREIGNISSE 2.0 & PARTYMODI
Das Ereignismenü beinhaltet nun eine Auswahl an Spielmodi.
Besondere Herausforderung
Solokampf
Duokampf
Endlose besondere Herausforderungen
Du kannst besondere Herausforderungen nun so oft spielen, wie du willst, während sie verfügbar sind!
Dies war eine der Änderungen, die sich die Community am meisten für besondere Herausforderungen gewünscht hat. Vorbei ist die Zeit, in der man dreimal verliert und dann den neuesten Spielmodus nicht mehr spielen kann, oder in der man eine Herausforderung abgeschlossen hatte und sie danach nicht erneut starten kann.
Das bedeutet außerdem, dass man nun keine Juwelen mehr fürs Weiterspielen bezahlen muss. Durch Saisonmarken kannst du also Belohnungen ohne jegliche Nachteile verdienen ... abseits von dem Duo-Random, der 10 Elixier an der Brücke spielt.
Partymodus 2: Party Harder
Der Partymodus ist zurück von den Toten! Er wurde aus seinem Exil im Hamburgermenü befreit und ist jetzt leichter aufrufbar.
Nun ist er im Ereignismenü zu finden. Dort kannst du sowohl Solo- als auch Duomodi spielen, die regelmäßig wechseln.
Gleiche Voraussetzungen für alle!
In Ereignissen sind die Kartenlevel und die Turmstärke nun auf Level 11 begrenzt. Nice.
Wir hoffen, dass dir die Änderungen gefallen. Halte Ausschau nach dem Update, das am Monatsende herauskommt!
Die obigen Features befinden sich momentan in der Entwicklungsphase und könnten sich bis zur Veröffentlichung ändern.