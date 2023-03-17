Die größte Änderung an Ereignissen (Spielmodi im Ereignismenü) ist, dass es keine vorbestimmten Belohnungen mehr geben wird.



Wir haben viel Feedback dazu von euch bekommen. Zum Beispiel war die Teilnahme an einigen Herausforderungen es nicht wert, wenn man am Ende nur eine Goldtruhe oder eine bestimmte Karte bekommt, die man nicht braucht.



Um es für Spieler leichter zu machen, die Belohnungen zu bekommen, die sie benötigen, gibt es nun SAISONMARKEN.

In jedem Ereignis, das du spielst, verdienst du Saisonmarken. Diese kannst du im SAISONSHOP ausgeben.



Im Saisonshop wird es eine Vielfalt an Belohnungen geben, die du dir mit deinen Saisonmarken sichern kannst – mit dabei sind Gold, Magische Gegenstände (einschließlich Büchern), Joker, Kampfbanner, Emotes und mehr.

