Update-Vorschau: Überarbeitung des Pass Royale
Wir haben bereits unseren Entwicklungsplan für die nächsten zwei Updates mit euch geteilt. Lasst uns nun also einen genauen Blick auf eine der neuen Funktionen werfen, die mit dem Update später in diesem Monat erscheint..
PASS ROYALE
Der Pass Royale wurde kaum verändert, seit er 2019 eingeführt wurde – ist es wirklich schon so lange her? Im nächsten Update verpassen wir ihm also eine wohlverdiente Überarbeitung.
Die Belohnungsstufen werden jetzt in drei Versionen des Pass Royale aufgeteilt und jede bietet ihre eigenen freischaltbaren Belohnungen!
Es wird die Stufen GRATIS, GOLD und DIAMANT geben.
Unser Ziel hierbei ist es, dass sich das Kaufen des Pass Royale noch mehr lohnt. Außerdem sorgen wir dafür, dass Spieler die Belohnungen, die sie brauchen, auch erhalten können. Daher fügen wir der GRATIS-Stufe unsere neuen Saisonmarken hinzu.
VERDIENE MEHR KRONEN
Belohnungen des Pass Royale werden weiterhin hauptsächlich mit Kronen freigeschaltet, aber es wird jetzt möglich sein, bis zu SECHS Kronen pro Kampf zu verdienen!
Für jeden deiner eigenen Kronentürme, der am Ende des Kampfes noch steht, kriegst du nun ebenfalls eine Krone!
Außerdem gewährt dir jeder gegnerische Kronenturm, den du im Kampf zerstörst, nach wie vor eine Krone.
Du hast deinen Gegner komplett dominiert? Jetzt wirst du dafür belohnt!
WEITERE BELOHNUNGSSTUFEN
Wir erweitern den Pass Royale um eine Vielzahl an Belohnungsstufen. Dadurch wird die Bonusbank abgelöst und es wird Spielern ermöglicht, durch einen viel längeren Pass insgesamt mehr Belohnungsstufen freizuschalten.
VERSCHIEDENE BELOHNUNGEN
Mit dem Pass Royale wird es jetzt möglich sein, vielfältige Belohnungen freizuschalten. Von neuen Kampfbannern über klassische Magische Gegenstände bis hin zu Premiumdesigns ist alles dabei!
Die größte Neuerung am Pass Royale ist die Einführung der neuen Saisonmarken, die im neuen Saisonshop ausgegeben werden können. Damit kannst du dir genau das kaufen, was du brauchst, statt auf Glück mit Truheninhalten hoffen zu müssen.
Mehr dazu erfährst du in der nächsten Update-Vorschau!
Die oben beschriebene Funktion befindet sich in Arbeit und kann von der endgültigen Version abweichen.