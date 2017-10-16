Wie wirst du denn deinen Gegner überlisten?

Versucht euch am neuen Spielmodus - Spiegelkampf - in dem beide Spieler mit den exakt gleichen Karten spielen!

Spiegelkampf ist ein Spezial-Event, das ihr im Ereignisse-Tab finden könnt.

Im Spiegelkampf haben beide Spieler das gleiche Deck und die gleiche Start-Hand .

Beide Decks beinhalten auch eine Spiegel-Karte!

Keine Ausreden. Der Gewinner ist der bessere Spieler.

