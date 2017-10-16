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16. Okt. 2017
Blog – Clash Royale

Was ist der Spiegelkampf?

Wie wirst du denn deinen Gegner überlisten?

Versucht euch am neuen Spielmodus - Spiegelkampf - in dem beide Spieler mit den exakt gleichen Karten spielen!

  • Spiegelkampf ist ein Spezial-Event, das ihr im

    Ereignisse-Tab

    finden könnt.

  • Im Spiegelkampf haben beide Spieler das

    gleiche

    Deck

    und die

    gleiche

     

    Start-Hand

    .

  • Beide Decks beinhalten auch

    eine Spiegel-Karte!

Keine Ausreden. Der Gewinner ist der bessere Spieler.

Eine ganze Woche Spiegelkämpfe!

Okt 17–19: 1-gegen-1 tägliches Training für den Spiegelkampf

Belohnungen:

  • 3 Kronen: 300 Gold

  • 6 Kronen: 1x Spiegel-Karte

Okt 20–23: 1-gegen-1 Spiegelkampf-Herausforderung 

Belohnungen

  • Finde es im Laufe der Woche heraus!

Wir sehen uns in der Arena,

euer Clash Royale Team