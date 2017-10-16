16. Okt. 2017
Blog – Clash Royale
Was ist der Spiegelkampf?
Wie wirst du denn deinen Gegner überlisten?
Versucht euch am neuen Spielmodus - Spiegelkampf - in dem beide Spieler mit den exakt gleichen Karten spielen!
Spiegelkampf ist ein Spezial-Event, das ihr im
Ereignisse-Tab
finden könnt.
Im Spiegelkampf haben beide Spieler das
gleiche
Deck
und die
gleiche
Start-Hand
.
Beide Decks beinhalten auch
eine Spiegel-Karte!
Keine Ausreden. Der Gewinner ist der bessere Spieler.
Eine ganze Woche Spiegelkämpfe!
Okt 17–19: 1-gegen-1 tägliches Training für den Spiegelkampf
Belohnungen:
3 Kronen: 300 Gold
6 Kronen: 1x Spiegel-Karte
Okt 20–23: 1-gegen-1 Spiegelkampf-Herausforderung
Belohnungen:
Finde es im Laufe der Woche heraus!
Wir sehen uns in der Arena,
euer Clash Royale Team