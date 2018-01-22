Was ist der SUS Cup?
Der SUS Cup ist ein Duell der besten Spieler der Welt! Ins Leben gerufen wurde es von Simone „Nemos“ D´Orazio, einem Mitglied von Team Qlash.
Die acht einflussreichsten Spieler der Welt haben ihr Team in einer Auswahlphase zusammengestellt. Dies sind die Teams:
Welches Format wird gespielt?
Das Format ist King of the Hill im best of 3. Der Spieler, der als erstes zwei Siege in seinem Match holt eliminiert seinen Gegner, daraufhin spielt der Sieger gegen den nächsten Spieler des gegnerischen Teams. Es gewinnt das Team, das als erstes alle gegnerischen Spieler geschlagen hat.
Lust auf tolle Duelle der besten Spieler der Welt bekommen?
Der SUS Cup wird an diesen Tagen gespielt:
Montag – Donnerstag, 22. – 25. Januar, 22 Uhr
Montag – Donnerstag, 29. – 1. Februar, 22 Uhr
FINALE – Montag, 5. Februar, 22 Uhr
Trymacs kommentiert das Turnier für euch: https://www.twitch.tv/trymacs
Auf ein tolles Turnier!