Es ist Zeit zu wüten!

Der Wutzauber hat für die Wut-Herausforderung vom 13. - 16. Juli die Arena übernommen! Jede gesetzte Karte in der Arena wird vom Wutzauber verstärkt werden.

Denkt dran: Der Wutzauber sorgt für schnellere Truppen-Geschwindigkeit, Trefferrate und Truppen/ Gebäude, die andere Truppen erscheinen lassen, lassen diese schneller erscheinen.