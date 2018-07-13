13. Juli 2018
Blog – Clash Royale
Was ist die Wut-Herausforderung?
Es ist Zeit zu wüten!
Der Wutzauber hat für die Wut-Herausforderung vom 13. - 16. Juli die Arena übernommen! Jede gesetzte Karte in der Arena wird vom Wutzauber verstärkt werden.
Denkt dran: Der Wutzauber sorgt für schnellere Truppen-Geschwindigkeit, Trefferrate und Truppen/ Gebäude, die andere Truppen erscheinen lassen, lassen diese schneller erscheinen.
Belohnung für 12 Siege: Legendäre Truhe.
Wähle dein Deck weise und bleib geschmeidig!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team