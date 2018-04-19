Hallo!

Wir wollten dir gerne im Voraus Bescheid geben, welche Pläne wir für die Clantruhe haben, um dich mit dem nächsten Update nicht zu überrumpeln.

Wie du bereits im Titel sehen kannst, werden wir im nächsten Clash Royale-Update die Clantruhe entfernen. Wir werden jedoch alle Belohnungen, die du durch die Clantruhe erhalten kannst, in ein anderes Feature stecken.

Dieses neue Feature wurde von uns so entworfen, dass die Belohnungen mit der Zeit immer größer werden können. Das bedeutet, dass du zu Beginn weniger Belohnungen erhalten wirst. Indem du aktiv und gut spielst, kannst du dir jedoch weitaus mehr Belohnungen verdienen, als du zuvor durch die größte Clantruhe bekommen hast.

Bevor wir neue Features zum Spiel hinzufügen, werfen wir zuerst einen Blick auf unsere aktuelle Liste von Spielfeatures, und stellen sicher, dass sie alle immer noch ihren Zweck erfüllen und Spaß machen. Uns ist bewusst, dass wir nicht endlos neue Inhalte zum Spiel hinzufügen können, weil allein schon die Benutzeroberfläche ab einem gewissen Punkt zu unübersichtlich werden würde. Wann immer es sinnvoll ist, entfernen wir deshalb Dinge aus dem Spiel, um sie zu überarbeiten oder durch bessere Features zu ersetzen.