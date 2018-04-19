Was passiert mit der Clantruhe?
Hallo!
Wir wollten dir gerne im Voraus Bescheid geben, welche Pläne wir für die Clantruhe haben, um dich mit dem nächsten Update nicht zu überrumpeln.
Wie du bereits im Titel sehen kannst, werden wir im nächsten Clash Royale-Update die Clantruhe entfernen. Wir werden jedoch alle Belohnungen, die du durch die Clantruhe erhalten kannst, in ein anderes Feature stecken.
Dieses neue Feature wurde von uns so entworfen, dass die Belohnungen mit der Zeit immer größer werden können. Das bedeutet, dass du zu Beginn weniger Belohnungen erhalten wirst. Indem du aktiv und gut spielst, kannst du dir jedoch weitaus mehr Belohnungen verdienen, als du zuvor durch die größte Clantruhe bekommen hast.
Bevor wir neue Features zum Spiel hinzufügen, werfen wir zuerst einen Blick auf unsere aktuelle Liste von Spielfeatures, und stellen sicher, dass sie alle immer noch ihren Zweck erfüllen und Spaß machen. Uns ist bewusst, dass wir nicht endlos neue Inhalte zum Spiel hinzufügen können, weil allein schon die Benutzeroberfläche ab einem gewissen Punkt zu unübersichtlich werden würde. Wann immer es sinnvoll ist, entfernen wir deshalb Dinge aus dem Spiel, um sie zu überarbeiten oder durch bessere Features zu ersetzen.
Vor allem bei der Clantruhe hatten wir das Gefühl, dass sie nicht mehr so cool ist, wie sie es ursprünglich war. Der Grund ist höchstwahrscheinlich, dass sie schon länger ein Teil des Spiels und nichts Spannendes mehr ist. Wir sind der Meinung, dass die Clantruhe heutzutage kein besonderes Ereignis mehr darstellt und die meisten Spieler sie eher nebenbei abschließen.
Natürlich bot die Clantruhe eine gute Übersicht darüber, welche Spieler in deinem Clan aktiv sind und welche nicht. Diese Information ist für alle Spieler, die einen erfolgreichen Clan leiten wollen, extrem wichtig. Wir werden deshalb dafür sorgen, dass solch eine „Aktivitätskontrolle“ auch ohne die Clantruhe weiterhin möglich sein wird. Halte die Augen offen, um bald mehr über dieses Thema zu erfahren!
Wir freuen uns darauf, deine Meinung auf reddit oder im Forum zu hören.
Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale-Team