Was sind Clankriege?
Ein Clankrieg ist ein zweitägiges Ereignis, an dem dein ganzer Clan teilnehmen kann! Kämpfe gemeinsam mit deinen Clankameraden gegen Clans aus aller Welt, um Ruhm und Belohnungen zu verdienen!
Das Wichtigste zuerst ...
Finde einen aktiven Clan! Dein Clan benötigt mindestens zehn Clanmitglieder, um an den Clankriegen teilnehmen zu können.
Schau auf reddit oder Discord vorbei, oder wirf einen Blick auf die vorgeschlagenen Clans im Spiel, um den perfekten Clan für dich zu finden!
Alle Teilnehmer müssen mindestens Königslevel 8 erreicht haben.
Nur Anführer und Vize-Anführer können einen Clankrieg starten.
Sobald dein Clan einen Krieg begonnen hat, tippe auf die Community-Registerkarte, um folgende Karte aufzurufen ...
Tag 1: Sammeltag
Kämpfe mit deinen eigenen Karten, um Clankarten zu verdienen. Mit den Clankarten kannst du am Kriegstag dein Kriegsdeck erstellen!
Am Sammeltag kannst du an drei Kämpfen teilnehmen.
Das Ziel ist es, so viele Clankarten wie möglich zu sammeln.
Auf der Kriegskarte wirst du verschiedene Spielmodi sehen. Sobald einer der Kämpfe abgeschlossen wurde, erscheint ein neuer Kampf mit einem anderen Spielmodus.
Für alle abgeschlossenen Kämpfe erhältst du Clankarten. Für Siege bekommst du jedoch mehr Karten.
Je höher deine Arena, desto mehr Clankarten kannst du verdienen.
Am besten solltest du für jeden Spielmodus ein passendes Deck erstellen.
Wenn der Sammeltag vorüber ist, beginnt der Kriegstag.
Tag 2: Kriegstag
Kämpfe zusammen mit deinem Clan um Ruhm und Ehre! Der Clan mit den meisten Finalkampfsiegen gewinnt den Krieg!
Am Kriegstag kann jeder Teilnehmer genau einen Kampf bestreiten.
Das einzige Ziel ist es, diesen Kampf zu gewinnen!
Am Kriegstag kämpft jeder Teilnehmer in deinem Clan mit denselben Clankarten.
Erstelle mit den Clankarten ein Kriegsdeck und teile es mit deinem Clan, oder kopiere das Deck eures besten Deckerstellers.
Hinweis: Die Level der Clankarten können nicht höher sein als die jeweiligen Level deiner eigenen Karten. Verbessere deine eigenen Karten, um Clankarten mit einem höheren Level verwenden zu können.
Teste dein Kriegsdeck vor dem Finalkampf in einem Testspiel.
Vergiss nicht, deine Clankameraden anzufeuern, wenn sie ihren Finalkampf spielen!
Wenn der Kriegstag vorüber ist, erhält dein Clan Trophäen ... und ihr könnt euch in den nächsten Krieg stürzen!
Belohnungen!
Clantrophäen zeigen den Erfolg deines Clans in Clankriegen an.
Verdiene mehr Clantrophäen, um in höhere Clanligen aufzusteigen.
Am Ende jeder Clankriegssaison erhältst du eine Kriegstruhe.
Deine Kriegstruhe basiert auf deiner Clanliga sowie dem besten Krieg, an dem du während der Saison teilgenommen hast.
Erreiche einen besseren Rang oder eine höhere Liga, um eine größere Truhe zu verdienen!
Wenn du bis hierhin gelesen hast, verfügst du über viel Potential! Stürz dich in die Schlacht und mach deinen Clan stolz!
Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale-Team