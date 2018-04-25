Kämpfe zusammen mit deinem Clan um Ruhm und Ehre! Der Clan mit den meisten Finalkampfsiegen gewinnt den Krieg!



Am Kriegstag kann jeder Teilnehmer genau einen Kampf bestreiten.

Das einzige Ziel ist es, diesen Kampf zu gewinnen!

Am Kriegstag kämpft jeder Teilnehmer in deinem Clan mit denselben Clankarten.

Erstelle mit den Clankarten ein Kriegsdeck und teile es mit deinem Clan, oder kopiere das Deck eures besten Deckerstellers.

Hinweis: Die Level der Clankarten können nicht höher sein als die jeweiligen Level deiner eigenen Karten. Verbessere deine eigenen Karten, um Clankarten mit einem höheren Level verwenden zu können.

Teste dein Kriegsdeck vor dem Finalkampf in einem Testspiel.

Vergiss nicht, deine Clankameraden anzufeuern, wenn sie ihren Finalkampf spielen!