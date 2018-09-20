Du findest Tauschmarken in Kriegsprämien (der neuen Belohnung in Clankriegen), besonderen Herausforderungen und im Shop.



Um ein Tauschangebot zu posten, benötigst du eine Tauschmarke. Um ein Tauschangebot anzunehmen, brauchst du hingegen keine.

Solltest du ein Tauschangebot posten und danach abbrechen oder der Tausch aus einem anderen Grund nicht abgeschlossen werden, bekommst du deine Tauschmarke zurück. Tauschmarken werden nur aufgebraucht, wenn der Tausch erfolgreich abgeschlossen wird.

Sämtliche Infos zu Tauschmarken erfährst du in der neuen Episode von TV Royale!