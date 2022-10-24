Am 26. Oktober (Update Tag) werden wir einen letztes Mal die Trophäen für alle Spieler in den aktuellen Ligen zurücksetzen.

Es wird ablaufen wie ein normaler Saisonneustart, so dass ihr wieder Belohnungen ab 5000 Trophäen sammeln könnt.

Dieses Mal wird nicht eure letzte Trophäenanzahl verwendet, sondern eure höchste Trophäenanzahl, und die Trophäenanzahl nach dem Zurücksetzen wird auf 6600 Trophäen begrenzt.

Ihr behaltet alle eure bisherigen Abzeichen und Erfolge, aber die aktuelle Saison zählt nicht. Das heißt, wenn ihr zum Zeitpunkt des Zurücksetzens am 26. Oktober die Nummer 1 in den Ligen seid, wird dies nicht berücksichtigt und ihr erhaltet nicht die "Nummer 1"-Errungenschaft/das Abzeichen.

Das liegt daran, dass es sich nicht um eine vollständige Saison handelt.

Euer höchster Trophäenstand und euer höchster Saisonrang (wenn ihr einen habt) werden in der „Alte Bestleistung“-Sektion eures Spielerprofils angezeigt.



Der Legendenpfad wird sofort spielbar sein und Belohnungen einer gesamten Saison enthalten, die Saison wird aber kürzer sein als üblich (12 Tage).

