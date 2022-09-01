Das Clash Fest ist eine Clash-Feier, die den gesamten Monat lang dauert und einzigartige Spiele innerhalb und außerhalb Clash Royales und Clash of Clans bieten wird!

Feiern wir das größte Clash-Event des Jahres mit vielen fantastischen Preisen. Mach dich bereit, den dein Können wird mit 7 Herausforderungen im Spiel auf die Probe gestellt – jede davon hat im Fokus ein anderes Thema – und genieße die exklusiven Inhalte auf unseren Social-Media-Seiten, wie z. B. Dokumentationen, Hinter-den-Kulissen, Intros der Woche, Creator-Events, Q & A und mehr!

Bist du ein Esports-Fan? Dann bist du hier richtig!

Das Clash Fest deckt alle Events im Zusammenhang mit den World Finals ab, die vom 23. bis 25. September in Helsinki, Finnland, stattfinden werden!

Mit Esports werden wir dich auf dem Laufenden halten, da wir uns vorerst auf die 7 Herausforderungen im Spiel konzentrieren werden.