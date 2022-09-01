WILLKOMMEN BEIM CLASH FEST!
Das Clash Fest ist eine Clash-Feier, die den gesamten Monat lang dauert und einzigartige Spiele innerhalb und außerhalb Clash Royales und Clash of Clans bieten wird!
Feiern wir das größte Clash-Event des Jahres mit vielen fantastischen Preisen. Mach dich bereit, den dein Können wird mit 7 Herausforderungen im Spiel auf die Probe gestellt – jede davon hat im Fokus ein anderes Thema – und genieße die exklusiven Inhalte auf unseren Social-Media-Seiten, wie z. B. Dokumentationen, Hinter-den-Kulissen, Intros der Woche, Creator-Events, Q & A und mehr!
Bist du ein Esports-Fan? Dann bist du hier richtig!
Das Clash Fest deckt alle Events im Zusammenhang mit den World Finals ab, die vom 23. bis 25. September in Helsinki, Finnland, stattfinden werden!
Mit Esports werden wir dich auf dem Laufenden halten, da wir uns vorerst auf die 7 Herausforderungen im Spiel konzentrieren werden.
Die sieben Clash-Fest-Herausforderungen
Im September und Anfang Oktober wird es insgesamt 7 einzigartige Herausforderungen geben. Jeder hat einen Sonderpreis, der an jede Person verlost wird, die sich an jeder der Herausforderungen versucht.
Ja, auch wenn du es nur einmal versucht hast!
Donnerstag, 01.09.
Herausforderung Nr. 1: Dreifachelixier-Herausforderung
EMOTE: Schließe die Herausforderung ab und verdiene das Partye-Elixier-Golem-Emote.
Tombolapreis: Tickets, Flüge und Hotels zum Weltfinale in Helsinki für den Gewinner + 1 Freund
Freitag, 02.09.
#2 Herausforderung: Retro Royale
EMOTE: Schließe die Herausforderung ab und verdiene das Goblin-Karnevals-Emote
Tombolapreis: Eine Limited Edition Golden P.E.K.K.A. Statue signiert vom CR-Team und ein iPad
Montag, 12.09.
#3 Herausforderung: Duell-Herausforderung
EMOTE: Schließe die Herausforderung ab und verdiene dir das Selbstheilungs-Emote
Freitag, 16.09.
#4 Herausforderung: 2v2
EMOTE: Schließe die Herausforderung ab und verdiene das Epic High Five-Emote
Tombolapreis: Clash Royale Merchandise-Boxen an den Gewinner und seine Clan-Mitglieder
Montag, 19.09.
#5 Herausforderung: Ban-Pick-Duelle
EMOTE: Schließe die Herausforderung ab und verdiene das Allsehende-Emote
Freitag, 23.09.
#6 Herausforderung: Kronen-K.O.
EMOTE: Schließe die Herausforderung ab und verdiene dir das Emote „Watching You“.
Tombolapreis: 10 Gewinner erhalten Clash Royale Esports Merch
Montag, 26.09 - Sonntag, 02.10.
#7 Herausforderung: Ramp Up
EMOTE: Schließe die Herausforderung ab und verdiene dir das High Voltage-Emote
HINWEIS: Der Gewinner muss in der Lage sein, zum Weltfinale zu reisen, welches vom 23. bis 25. September in Helsinki, Finnland, stattfindet.
Der Gewinner erhält eine Nachricht im Spiel (in dem Posteingang im Spiel unter dem Socials-Symbol) und MUSS innerhalb von 24 Stunden antworten, um seinen Preis einzusammeln und die Ankunft bestätigen. Wenn der Gewinner nicht antwortet oder den Preis aufgrund von Reisebeschränkungen oder anderen Gründen nicht beanspruchen kann, wird der Preis erneut verlost, bis ein berechtigter Gewinner gefunden wird.
Es ist an der Zeit, um Ruhm, Belohnungen und jede Menge Spaß zu kämpfen!
LASST DIE SPIELE BEGINNEN!