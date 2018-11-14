14. Nov. 2018
Blog – Clash Royale
Wir präsentieren: Brawl Stars!
Temporeiche Mehrspielerkämpfe von den Machern von Clash Royale, Clash of Clans und Boom Beach!
Stürze dich mit Freunden oder alleine in dreiminütige Kämpfe mit verschiedenen Spielmodi!
Tritt einer Bande bei oder gründe eine mit deinen Freunden, um Strategien auszutauschen und gemeinsam zu spielen.
Schalte Dutzende mächtige Brawler mit außergewöhnlichen Superskills frei und verbessere sie.
Sammle einzigartige Skins, mit denen du in der Arena auffallen und angeben kannst.
Registriere dich jetzt vorab, um bei der globalen Veröffentlichung den exklusiven STAR-SHELLY-SKIN bekommen zu können!