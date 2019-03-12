World Cyber Games 2019!
World Cyber Games (WCG) Festival
Die WCG hat kürzlich Clash Royale als einen ihrer Spieltitel für die WCG 2019 Xi'an angekündigt!
Wir fühlen uns sehr geehrt, als Teil der WCG 2019 betrachtet und akzeptiert worden zu sein - vielen Dank an alle Clash Royale Spieler, Fans, Content Creators, Teams, Turnierersteller und Profis.... Clash Royale hätte diesen GROßEN Meilenstein ohne eure Hilfe und ständige Arbeit für den Aufbau einer besseren Clash Royale Community und Wettbewerbsszene nie erreicht.
WCG 2019 Xi'an Details
Die WCG gilt als eine der frühesten und wichtigsten Esport-Veranstaltungen der Welt und ist bekannt dafür, einige der wettbewerbsfähigsten Gameplays, aus verschiedenen Spielen zu hosten. In diesem Jahr ist die WCG stolz darauf, zwei konkurrierende Wege für Clash Royale anzubieten:
1.Offene Teilnahme
Jeder Spieler, ob Amateur oder Profi, kann an diesem globalen Wettbewerb teilnehmen (bitte beachten: CRL-Spieler können in diesem Segment nicht teilnehmen, weil.... lese Punk 2). Weitere Informationen zu den Qualifikanten und der Logistik folgen in Kürze.... bleibt dran.
*Tipp: Möchtst du dich qualifizieren? Beginne dich auf bestimmte Herausforderungen im Spiel vorzubereiten...
2) Nationaler Wettbewerb
Die drei besten CRL-Teams, aus der Frühjahrssaison jeder Region (CRL West, CRL Asia und CRL China), werden als ein Team zusammenkommen, um ihre Region beim großen Finale zu vertreten. Nach mehreren Runden kommen zwei Teams ins Finale.... und nur eine Region wird als die beste der Welt ausgezeichnet.
Weitere Details zu den WCG Clash Royale Turnieren werden in Kürze verfügbar sein: hier.
Wann
18.-21. Juli 2019
Wo
Qujiang International Conference Center
Xi’an, China
Wir hoffen, dass ihr so begeistert seid wie wir. Denn dies ist eine Veranstaltung, wie keine andere!
Wir sehen und in der WCG Xi’an Arena,
Dein Clash Royale-Team